Bozdağ: Salih Müslim için dosya Çekya'ya iletildi

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Prag'da gözaltına alınan Salih Müslim'in iadesine ilişkin dosyanın Çekya'ya iletildiğini söyledi.

Bozdağ, Müslim'in bugün yargı karşısına çıkacağını belirtti.

Bozdağ, "Türkiye olarak talebimiz, terör örgütünün yöneticisi, elebaşı olan ve halen Türkiye'ye karşı terör faaliyetleri içerisinde bulunan Salih Müslüm'ün, aramızdaki hukuk gereği Türkiye'ye iade edilmesinin sağlanmasıdır." dedi.

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