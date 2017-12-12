Bu belirtiler mide rahatsızlıklarının habercisi olabilir!

Ülkemizde sık görülen mide hastalıklarının oranları konusunda kesin verilere sahip değiliz. Çünkü midenin çok sayıda hastalığı var. Sıklığıyla ilgili bilgi sahibi olduğumuz 2 hastalık ‘gastroözofageal reflü hastalığı’ ve ‘mide kanserleri’. Gazete Habertürk'ten Ceyda Erenoğlu'nun haberine göre Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. A. Melih Özel, “Ülkemizde yapılan çalışmalar gastroözofageal reflü hastalığı sıklığının yüzde 20-30 gibi oldukça yüksek oranda olduğunu gösteriyor” diyor.

ERKEKLERDE DAHA FAZLA

Mide kanserleri Sağlık Bakanlığı istatistiklerine göre erkeklerde biraz daha fazla, kadınlardaysa daha az görülüyor. Bunun dışında reflü, gastritler, mide ve duodenum ülserleri bölgeden bölgeye değişmekle birlikte en sık karşılaşılan ama gerçek sıklığıyla ilgili yeterli veriye sahip olunmayan hastalıklar olarak değerlendiriliyor. Bir insanın yaşamı süresince peptik ülser hastalığına yakalanma olasılığının yüzde 10 civarında olduğu belirtiliyor. Onikiparmakbağırsağı ülserlerineyse mide ülserlerinden daha sık rastlanıyor.

Sindirim sistemi hastalıkları arasında en sık rastlananların ‘asit peptik’ hastalıklar olarak adlandırılan reflü, gastrit, mide ve duodenum ülserleri olduğu belirtiliyor. Bunların hepsinden daha çok da ‘fonksiyonel gastrointestinal bozukluklar’ olarak adlandırılan ve sindirim sisteminin işleyişiyle ilgili bazı sorunları kapsayan geniş bir hastalık grubu bulunuyor.

MUTLAKA UZMANA GİDİN

Mide yakınmaları olan bir hastada aşağıdaki belirtilerden biri varsa mutlaka bir uzmana başvurması gerekiyor. Bunlara ‘alarm belirtileri’ adı veriliyor ve aksi ispat edilene kadar ciddi bir hastalığın belirtileri olarak kabul edilmeleri büyük önem taşıyor. Bu tür rahatsızlıkları olan hastaların zaman geçirmeden bir gastroenteroloji uzmanına başvurmaları gerektiğine dikkat çekiliyor. İşte o belirtiler:

- İstem dışı kilo kaybı

- Yutma güçlüğü (Yutarken takılma hissinin varlığı)

- Ağrılı yutma (Yutarken, yutma eyleminin ağrı oluşturması)

- Açıklanamayan demir eksikliği anemisi (Kansızlık)

- İnatçı kusma

- Ele gelen lenf düğümleri (Boyun, koltuk altı ve karında ele gelen bezeler)

- Sindirim sistemi kanserlerine ait aile öyküsünün varlığı (Özellikle birinci derece yakınlarında)

MİDE HASTALIKLARINA YOL AÇAN EN ÖNEMLİ NEDENLER

Mide hastalıkları açısından risk oluşturan faktörler şöyle sıralanıyor:

- Genetik miras

- Yaş (Bazı hastalıklarda ileri yaş bazı hastalıklarda genç yaş rol oynuyor.)

- Kilo fazlalığı

- Yaşam tarzı (Sigara, düzensiz beslenme, aşırı bedensel yorgunluk, vb.)

- Psikolojik ve fiziksel stresler (Sadece psikolojik streslere odaklanıp fiziksel stresleri yabana atmamak gerekiyor.)

- Helicobacter pylori

- İlaçlar (Özellikle steroid dışı antiinflamatuvar ilaçlar denilen gruptaki ağrı kesiciler, romatizma ilaçları ve asetilsalisilik asit etken maddeli ilaç.)

- Diğer sistemlere ait hastalıklar

YAŞLA İLGİSİ YOK

Gastrit ve reflü her yaşta görülebiliyor. Mide ve onikiparmakbağırsağı ülserleriyleyse daha çok genç insanlarda (18-30 yaş arasında) karşılaşılıyor. İlaç kullanımının artmasıyla bu hastalıkların (daha farklı nedenlerle) ileri yaşlarda da görüldüğü belirtiliyor.

TEDAVİSİ EN ZOR MİDE HASTALIKLARI

Tedavisi en zor mide hastalıklarının başında mide kanserleri geliyor. Bunun dışında bazı bireylerde ‘helicobacter pylori’ adlı bakterinin yarattığı gastriti tedavi etmek, antibiyotik direnci ve ilaç kullanımıyla ilgili zorluklar nedeniyle güç olabiliyor. Bunun dışında ‘fonksiyonel gastrointestinal bozukluk’ olarak adlandırılan işlevsel hastalıkların uzun soluklu olabileceğini ve tedavisinde güçlükler yaşanabileceğini unutmamak gerekiyor

STRES ÖNEMLİ BİR RİSK UNSURU

Stres tek başına olmasa da, biyolojik zemine sahip olan ve yatkınlığı bulunan kişilerde diğer risk unsurlarıyla birleştiğinde genelde sindirim özeldeyse mide hastalıkları için bir neden olarak görülüyor. Bunun hormonal mekanizmalarla açıklanabilecek bir fizyopatolojisi bulunuyor ve mide asidinin aşırı sekresyonu (salgılanması) ile sonlanan bir sürece neden oluyor. Bu durum mide hastalıkları açısından önemli bir risk unsuru olarak değerlendiriliyor.