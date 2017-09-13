Bu linklere tıklayan yanıyor!

BKM'nin açıklamasında dikkat çeken uyarılar şöyle:
Sosyal medya kanalları ve mobil uygulamalar üzerinden son günlerde artan sahte kampanyaların cazibesine kapılıp, dolandırıcılara şifrenizi ve finansal bilgilerinizi kaptırmayın, ucunun nereye varacağını bilmediğiniz ‘link'leri tıklamayın ve paylaşmayın.
Sosyal medyada çok sayıda güvenilir markanın unvan, logo ve benzeri kurumsal kimlik bilgileri kullanılarak ve internet siteleri taklit edilerek sahte kampanya kurgularıyla yapılan dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkat! Tüketicilerin bu tür girişimlerden korunmaları için kampanya içeriğini ilgili markanın orijinal ve güvenilir internet sitesinden kontrol ve teyit etmesi büyük önem taşıyor.
Siber suçluların organize ettiği dolandırıcılık nasıl yapılıyor ve ne hedefleniyor?
Dolandırıcılığın çalışma prensibi oldukça basit. Sosyal medya kullanıcılarına, bilindik pek çok markaya ait sahte indirim kuponları veya hediye çekleri kullanımı içeren mesajlarla birlikte ‘link'ler iletiliyor. Kullanıcılar bu ‘link'lerle markaların sitelerine birebir benzeyen sahte sitelere yönlendirilerek, kişisel ve finansal bilgileri elde edilmeye çalışılıyor.
Kullanıcıların karşılaşabileceği durumlar insanların korku, heyecan, heves gibi belli duygularını kontrol altına almak isteyen ‘sosyal mühendislik' yöntemleri neticesinde şifre ve kullanıcı bilgilerinin ele geçirilmesini hedefliyor.
Sosyal medya kanalları dışında dolandırıcıların kullandığı senaryolardan birkaç tanesi şöyle:
-Hesabınızdan/kartınızdan işlem gerçekleştirilmiş. İşlemi iptal etmek/iade almak için şifrenizi söyleyiniz/tuşlayınız.
-Hesaplarınıza Rusya'dan siber saldırı gerçekleştiriliyor. Hesaplarınıza bloke koymak için şifrenizi söyleyiniz/tuşlayınız.
-Geriye dönük kredi/kredi kartı ücretlerini iade edeceğiz. İşlemi gerçekleştirmek için şifrenizi söyleyiniz/tuşlayınız.
-Sigorta primlerinizi iptal edeceğiz. İşlemi gerçekleştirmek için şifrenizi söyleyiniz/tuşlayınız.
Sahte kampanyalardan ve dolandırıcılardan nasıl korunabilirsiniz?
Kart ve bankacılık işlemlerinizi daha güvenli gerçekleştirip bilgilerinizi korumak birkaç küçük tedbir ile mümkün. Tüketicilere cazip teklifler sunan, inandırıcı senaryolarla kişisel ve finansal bilgilerine ulaşmayı hedefleyen bu tür dolandırıcılık girişimlerine karşı aşağıdaki önerileri dikkate almalarını tavsiye ediyoruz:
- Şifrenizi ve finansal bilgilerinizi her ne olursa olsun telefon, SMS veya e-posta aracılığıyla size ulaşan kimseyle paylaşmayın/tuşlamayın.
- Herhangi bir kampanya içeriğinin ilgili markaya ait olup olmadığını, markanın orijinal ve güvenilir internet adresinden kontrol edin.
- Kampanya içeriğinde kullanılan bağlantının ilgili markanın orijinal ve güvenilir internet adresiyle birebir aynı olduğundan emin olun.
- Banka logosu ve adı kullanılsa dahi kişisel bilgilerinizi isteyen e-postalara ve sitelere yanıt vermeyin.
- SMS ile gelen şifrelerinizi, kart bilgilerinizi kimseyle paylaşmayın/tuşlamayın.
- Bankalararası Kart Merkezi (BKM)
- siber suçlar
- sosyal medya dolandırıcılar
- BKM siber suç uyarısı
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