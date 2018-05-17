Kocaeli bugün ikinci iftarını yapacak. İftar saatine hazırlık yapmak isteyenler Kocaeli'de oruç saat kaçta açılacak, iftar saat kaçta? sorularını merak ediyorlar. Diyanet'in yayınladığı 2018 Ramazan imsakisine göre işte Kocaeli'de iftar ve sahur vakitleri...





1 16.05.2018 Çarşamba 03:49 05:36 13:03 16:57 20:18 21:56 2 17.05.2018 Perşembe 03:48 05:35 13:03 16:57 20:19 21:58 3 18.05.2018 Cuma 03:47 05:34 13:03 16:57 20:20 21:59 4 19.05.2018 Cumartesi 03:45 05:33 13:03 16:58 20:21 22:01 5 20.05.2018 Pazar 03:44 05:32 13:03 16:58 20:22 22:02 6 21.05.2018 Pazartesi 03:42 05:31 13:03 16:58 20:23 22:03 7 22.05.2018 Salı 03:41 05:30 13:03 16:58 20:23 22:05 8 23.05.2018 Çarşamba 03:40 05:30 13:03 16:59 20:24 22:06 9 24.05.2018 Perşembe 03:39 05:29 13:03 16:59 20:25 22:08 10 25.05.2018 Cuma 03:37 05:28 13:03 16:59 20:26 22:09 11 26.05.2018 Cumartesi 03:36 05:28 13:03 17:00 20:27 22:10 12 27.05.2018 Pazar 03:35 05:27 13:03 17:00 20:28 22:12 13 28.05.2018 Pazartesi 03:34 05:26 13:04 17:00 20:29 22:13 14 29.05.2018 Salı 03:33 05:26 13:04 17:00 20:29 22:14 15 30.05.2018 Çarşamba 03:32 05:25 13:04 17:01 20:30 22:15 16 31.05.2018 Perşembe 03:31 05:25 13:04 17:01 20:31 22:16 17 01.06.2018 Cuma 03:30 05:24 13:04 17:01 20:32 22:18 18 02.06.2018 Cumartesi 03:29 05:24 13:04 17:01 20:33 22:19 19 03.06.2018 Pazar 03:28 05:24 13:04 17:02 20:33 22:20 20 04.06.2018 Pazartesi 03:27 05:23 13:05 17:02 20:34 22:21 21 05.06.2018 Salı 03:27 05:23 13:05 17:02 20:35 22:22 22 06.06.2018 Çarşamba 03:26 05:23 13:05 17:03 20:35 22:23 23 07.06.2018 Perşembe 03:25 05:22 13:05 17:03 20:36 22:24 24 08.06.2018 Cuma 03:25 05:22 13:05 17:03 20:36 22:25 25 09.06.2018 Cumartesi 03:24 05:22 13:05 17:03 20:37 22:26 26 10.06.2018 Pazar 03:24 05:22 13:06 17:04 20:38 22:27

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Kocaeli'de iftar saati kaçta? (Kocaeli iftar vakti) 17 Mayıs 2018Kocaeliler ikinci iftara hazırlanıyor. Dün Kocaeli'de iftar saat 20:18'de yapıldı. Bugün iftar vakti ise 20:19'da olacak. Böylelikle 2. oruçta bitmiş olacak.Kocaeli sahur ve imsak saati kaçta? (Kocaeli sahur vakit)Kocaeli'de bugün sahur 03:48'e kadar gerçekleşti. Okunan ezan ile birlikte ikinci oruca niyet edildi. 18 Mayıs 2018 Cuma günü sahur 03:47'ye kadar olacak. İmsak saat 03.39'da gerçekleşecek.Diyanet takvimine göre Kocaeli Ramazan imsakiye saati aşağıdadır. Kocaeli için iftar ve sahur vakitleri Diyanet İşleri Başkanlığı resmi web sitesinden alınmaktadır.