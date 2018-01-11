İstinaf Mahkemesi, 2001 doğumlu yeğeni Z.R.Ş.'ye 3-4 yaşlarından 2015 yılına kadar cinsel istismarda bulunan dayısı A.O.G.'ye yerel mahkemece verilen beraat kararını kaldırarak sanığı 45 yıl hapis cezası ile cezalandırdı. Mahkeme, süreli hapis cezalarının 30 yıldan fazla olamayacağını gerekçe göstererek sonuç itibariyle sanığı 30 yıl hapis cezası ile cezalandırdı.



DHA'nın haberine göre, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 18 Ocak 2016 tarihinde düzenlenen iddianamede, A.O.G.'nin öz yeğeni olan 2001 doğumlu Z.R.Ş.'ye 4-5 yaşlarından 2015 yılına kadar cinsel istismarda bulunduğu, Z.R.Ş.'nin 3-4 yaşlarında iken bu durumu annesine anlattığı, ancak annesinin buna inanmadığı belirtildi. Mağdure Z.R.Ş.'nin 6 Ocak 2016 tarihinde sanığa yolladığı, "Bana tecavüz ettin" şeklindeki mesaj da delil olarak dava dosyasına konuldu.



YEREL MAHKEMEDE BERAAT ETTİ



"Çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan hakkında dava açılan A.O.G. Bursa 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandı. Soruşturma kapsamında tutuklanan A.O.G. 3.5 ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye edildi. Kızın annesi H.Ş. yargılama sırasında yapılan duruşmada, kızının 4-5 yaşlarındayken de sanık hakkında bu tür şikayetlerde bulunduğunu ancak çok küçük olduğu için ona inanmadığını söyledi. Adli Tıp Kurumu, yolladığı raporda, muayene ile olay arasında 1.5 ay geçtiğini, olay sonrası görülmesi beklenen ekimoz, mukoza, sıfinkter yırtığı gibi travmatik değişimlerin kısa sürede iyileşebileceğini, bu nedenle tespiti istenen bulguların kaybolmuş olabileceğini belirten bir rapor yolladı. Mahkeme 4 Mayıs 2017 tarihli karar duruşmasında, delil yetersizliğini gerekçe göstererek A.O.G.'nin beraatine karar verdi.



AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI KARARI TEMYİZ ETTİ



Davada katılan sıfatı ile temsil edilen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, beraat kararının kaldırılarak sanığın cezalandırılması için İstinaf Mahkemesi'ne başvurdu. Bakanlığın başvurusu üzerine dosyanın geldiği İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi, İstinaf talebinin duruşmalı görülmesine karar verdi. Duruşmada savunması alınan sanık A.O.G., kendisine yönelik bu suçlamaları kabul etmedi. Kendisinin de iki kızı olduğunu söyleyen A.O.G., beraatini istedi.



İSTİNAF MAHKEMESİ 30 YIL CEZA VERDİ



20. Ceza Dairesi, mağdurenin sanığa yolladığı cep mesajı ve yine mağdurenin sanığa iftira atmak için nedeninin bulunmamasını gerekçe göstererek, yerel mahkeme tarafından sanık lehine kurulan beraat kararını oy çokluğu ile kaldırdı. Daire oy çokluğu ile sanığa, "Akrabaya karşı çocuğun zincirleme nitelikli cinsel istismarı" suçundan 45 yıl hapis cezası verdi. Süreli hapis cezalarının 30 yıldan fazla olamayacağını gerekçe gösteren mahkeme, sonuç olarak sanığı 30 yıl hapis cezası ile cezalandırdı. Mahkeme, yurt dışına çıkışını yasakladı.



BAŞKAN KARARA MUHALEFET ŞERHİ KOYDU



20. Ceza Dairesi Başkanı Ersoy Yüce karara muhalefet şerhi koydu. Tanıkların sanık lehine olan ifadelerine, mağdurede tecavüz bulgusu tespit etmeyen Adi Tıp Kurumu raporuna ve mağdurenin çelişkili beyanlarını gerekçe gösteren Başkan Yüce, bu nedenle çoğunluk görüşüne katılmadığını belirtti.

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