Bursa'da 23 Nisan günü meydana gelen olayda, trafikte yol verme tartışmasından çıkan kavgada, 20 yaşındaki Görkem Bayraktar güpegündüz bıçaklanarak öldürüldü.

İHA'nın haberine göre olay Merkez Osmangazi ilçesine bağlı Çekirge Mahallesi Armutlu meydanında yaşandı. Görkem Bayraktar trafikte aracı ile giderken şüpheli 49 yaşındaki Derya Y. ile yol verme tartışması yaşadı. İddiaya göre tartışmanın ardından Derya Y. küfür ederek meydanda bulunan evine gitti. Bayraktar Derya Y.'nin ettiği küfrü içine sindiremeyip arkasından takip etti. Kapıyı çalmaya başlayan Bayraktar, kapıyı açan Derya Y. ile kapıda boğuşmaya başladı. Derya D. cebinden çıkardığı bıçakla Bayraktar'ı karın bölgesinden bıçaklayarak ağır yaraladı. Derya Y. ve yanında bulunan iki arkadaşının Görkem Bayraktar'ı yaralayıp kaçtığı o anlar ise bir dükkanın güvenlik kamerasına yansıdı.

İKİ GÜNDÜR YOĞUN BAKIMDAYDI

Ağır yaralı olan Bayraktar peşlerinden koşmaya çalışsa da aşırı kan kaybettiği için yolun karşısında bulunan büfenin önünde yığılıp kaldı. Büfe çalışanları yaralı halde yerde yatan Bayraktar'ı görünce hemen ambulansı aradı. Büfe çalışanları Bayraktar'a su vererek kanı durdurmak için tampon yaptı. Olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırılan Görkem Bayraktar yoğun bakıma alındı. Hastaneden alınan bilgilerde ise Bayraktar'ın karın bölgesinden bıçakla derin bir kesik olduğu ve bağırsaklarının parçalandığı öğrenildi. İki gündür yoğun bakımda olan Bayraktar bu sabah saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı.

Hızlı bir şekilde olay yerine gelen polis ekipleri çevrede yaptığı kısa süreli araştırma sonucu şüpheli Derya Y.'yi, kıskıvrak yakalamayı başardı. Emniyete götürülen şüpheli Derya Y. ifadesi alındıktan sonra hastaneye götürülerek sağlık kontrolünden geçirildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Derya Y. Bursa Kapalı Cezaevi'ne götürüldü. Görkem Bayraktar, ise dün Demirtaşpaşa Mahallesi'nde bulunan Timurtaşpaşa Camii'nde kılınan ikindi namazına müteakip toprağa verildi.

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