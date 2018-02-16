Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Adatepe köyünde iki komşu arasında çıkan kavga ölümle sonuçlandı.



Habertürk Haber Merkezi'nden Mehmet Andaç'ın aktardığı bilgilere göre, Adatepe köyünde komşu olan çiftçi 37 yaşındaki Bayram O. ile minibüs şoförü 48 yaşındaki İsmail Şahin arasında dün gece saat 23.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Önceden de aralarında husumet olduğu öğrenilen komşuların tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü. Bayram O., bahçesinde bulunan baltayı alarak komşusu İsmail Şahin'in kafasına vurdu. Kanlar içinde yere yığılan İsmail Şahin olay yerinde hayatını kaybetti.



Bayram O. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alırken Şahin'in cesedi Lapseki Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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