Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde 3 katlı tarihi bina çöktü.



AA'nın haberine göre, Camikebir Mahallesi Yüksek Yörükoğlu Sokak'ta, Halil İbrahim Özen'e ait "tescilli yapı" niteliğindeki bina, sağanak yağışın etkisiyle yıkıldı. Boş olduğu öğrenilen binanın çökmesiyle kopan moloz parçaları, aynı sokaktaki bir restoran ile bazı dükkanlarda hasara neden oldu.





Olay yerine gelen belediye ekipleri, binanın çevresinde güvenlik önlemi aldı.

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