Bir süre önce bina, gişe ve kapı çalışmaları tamamlanan Küçükkuyu Gümrük Kapısının açılışı ve Küçükkuyu-Midilli adasındaki seferlerin başlaması dolayısıyla tören düzenlendi.
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, burada yaptığı konuşmada, Çanakkale'nin bir marka kent olduğunu söyledi.
Bu değerin her geçen gün yeni özellikler ile farklı bir boyuta taşındığını dile getiren Turan, Küçükkuyu Gümrük Kapısı ve seferlerin de buna bir artı olduğunu anlattı.
Turan, şöyle konuştu:
"Bu gümrük kapısıyla beraber adeta Ege'nin bir gerginlik bölgesi olmasını geride bırakıyoruz. Buranın bir kavga bölgesi olmasını geride bırakıp bir barış denizi olmasını, bir ekonomik gelişim modeli ortaya koymasını, aynı şekilde bu insanların hem Midilli hem Küçükkuyu'daki esnafına, otelcisine katkı sağlamasını ümit ediyoruz. Biz iş yapıyoruz. Biz laf üretenlerden değil, iş yapanlardan olmayı gururla takip ediyoruz. Gümrük kapısı Küçükkuyu'ya marka değerine bir ilmik daha atacak attık. Midilli'ye geçmek isteyenler Ayvalık'a gidip oradan daha meşakkatli yolculuklarla Midilli'ye geçmeyecekler."
Küçükkuyu'dan Petra'ya ulaşmanın daha kolay ve konforlu olduğuna işaret eden Bülent Turan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Buradan Küçükkuyu'dan gemilere binen misafirlerimiz direkt Petra'ya gidecekler. Çok daha kolay ulaşımla, çok kısa sürede bunun turizm potansiyelini yukarıya çekeceğini düşünüyoruz. Bakmayın siz 'kriz var' diyen önünü göremeyen vatandaşlara. Buraya gelirken onurla, gururla Çanakkale Devlet Hastanesini ziyaret ettik. Otel kalitesinde hastane. Devam ettik Troya'ya uğradık. Sonra tünellerimize geldik, bugün aracımızla tünelin son noktasına kadar gittik. Bin 700 metre olan tünelin bin 500'ü bitti, kaldı 200 metremiz. İnşallah bu yaz sonunda o güneşin karşılıklı görünmesini beraber sağlayacağız. Küçükkuyumuzun 50 dakikalık süren o rampadaki sıkıntısı... O tünellerle duble yol gibi altından geçeceğiz. 5 dakikada o rampalar geçilmiş olacak. Kriz olsa, bunlar olur mu? Kriz denilince biz IMF'i biliriz. IMF var mı? Kriz denilince biz eksi büyümeyi biliriz. Şu an Türkiye Hindistan'dan, Çin'den sonra en büyük büyüyen ülke. Kriz olan yere yatırım olur mu, gümrük kapısı olur mu?"
"TÜRK DENİZCİLİĞİNİ SON 15 YILDA ÇOK ÖNEMLİ MESAFELER ALDI"
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ahmet Selçuk Sert ise Türk denizciliğinin son 15 yıllık sürede çok önemli mesafeler aldığını belirterek, "Limanlarımızda yerleştirilen yük miktarı 190 milyon tondan 471 milyon tona çıktı. Türk sahipli filomuz 8,9 milyon DWT'den 28,6 milyon DWT'ye çıktı. Ro Ro'da 220 bin araç taşırken, 542 bin araca ulaştık. 37 tersanemiz 78 tersaneye ulaştı. Denizcilik ekonomisinin çok önemli bir parçası olan ve bölgemizi de çok ilgilendiren deniz turizminde 2 bin civarında ticari yatımız yaklaşık günlük 20 bin denizde yatak kapasitesine ulaştı." diye konuşu.
Törene katılan Petra Belediye Başkanı Antonis Kelayditis de "Midilli Adası doğası, kültürü, geleneksel köyleri, misafirperver insanları, yemekleri, zeytinyağı meşhur adadır. Hem Türk hem yabancı turistler için çok ilgi çekici bir adadır." ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından gümrük kapısının açılışı gerçekleştirilip, sembolik tur düzenlendi.
Törene, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer, Çanakkale Belediye Başkan Vekili Erkan Aygören ile Küçükkuyu Belediye Başkanı Cengiz Balkan ve çok sayıda davetli katıldı.
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