Carnival City Casino’da yer gök Ken Block

Bir kasım gecesi, arkadaşlarımla Yeşilköy’de bir kafede buluşmak için İstanbul Caddesi’nde yavaş adımlarla yürüyorum. Yanımızdan geçen otomobillerse pek yavaş sayılmaz. Belediyenin bu tehlikeli eğlenceyi engellemek için kısa aralıklarla caddelere dizdiği kasisler, gençlerin drift sevdasını durdurmaya yetmiyor. “Nedir bu çılgınlığın kaynağı?” derken cevabı arkadaşlarımın yanında buluyorum. Akıllı telefonları ellerinde, California’lı bir rallicinin Colarado’da Pikes Peak Dağı’na, uçurum kenarında “yanlayarak” tırmanışını izliyorlar. “Kimin nesidir bu adam, ne iştir?” diye araştırırken fenomenimizin Gymkhana GriD 2017’de, Güney Afrika’nın en büyük kenti Johannesburg’da pisti dumana boğacağını öğreniyorum. HT Cumartesi'nden Arda Aşık'ın röportajı...

9 saatlik uçuş sonrası şehre vardığımda atmosfer yarış için ideal. İstanbul’u aratmayan trafiğe, sömürgeciliğin getirisi olan İngilizce ve Almanca yer adları yazılı tabelalar ve Monster Energy’nin davetlisi olarak gittiğim etkinliğin afişleri eşlik ediyor. İstinasız hepsinin üstünde ise onun ve arabasının resmi var: Ken Block nam-ı diğer Hoonigan Sorumlu Şefi.

Carnival City Casino’da, beyaz ve siyahi ihtiyarların yan yana kumar oynadıkları yerden hızlıca geçip Ken Block’a ulaşıyorum.

Nedir sizin için Gymkhana?

Şimdilik, hâlâ küçük çaplı bir motor sporu. Monster Energy, iyi sporcuları bizimle yarışmaları için davet ediyor. Solberg, Bekkarud, Kristoffersson gibi isimlerle keyifli bir yarış olacak. Şu ana kadarki yarışlardan çok büyük ve iyi olacak.

Gymkhana’yı özel kılan nedir?

Bir tur yarışçısı bir köşeyi binlerce kez görürken, bir rallici bin köşeyi bir seferde görür. Gymkhana eşsiz.

Bu sporda da bir plan vardır.

Hiçbirimizin daha önce sürüş yapmadığı bir pistte kapışacağız. Pist dar zira lokasyon biraz küçük. Bu yüzden pisti olabildiğince iyi ve çabuk öğrenmem gerekti.

PSRX Volkswagen Polo GTI ile mücadele edecek Norveçli rakibinizle eskiden tanışıyorsunuz...

Arkadaşlığımız eski. Ona saygı duyuyorum, onunla yarışmaktan keyif alıyorum. Bu tarz arabaları sürmedeki tecrübesi ve bilgeliği müthiş... Yaptıklarından bir şeyler kapmaya çalışıyorum. Çünkü daha iyi olmam için bana yardım ediyor, birbirimizi itiyoruz. Aramızda kazanmaktan başka bir rekabet yok.

Takım arkadaşınız Ford Focus RS RX, siz de Ford Fiesta ST RX43 kullanacaksınız, nasıl hazır mısınız?

Arabam 4 silindirli, turbo şarjlı ve 600 beygir gücünde. Üzerinde çok fazla değişiklik yapma şansımız olmadı, testleri daha çok burada gerçekleştirdik. Ancak çok iyi mühendislerle çalıştık.

‘Türkler bu işten anlıyor’

Sizi Türkiye’deki WRC’de izlemiştik. Gymkhana farklı bir yarış olsa da Türkiye’deki pisti ve atmosferi burayla kıyaslar mısınız?

Türkler, kendini adamış ve coşkulu hayranlar... Çok keyif almıştım. Gerek burada, gerek Türkiye’de ilgi büyük; insanlar bu spordan anlıyor. Bu ilginin sebebi Formula 1 arabasının ulaşılamaz ancak buradaki arabaların ulaşılabilir cinsten olması...

Trafikte bu kadar hızlı mısınız?

Trafikte gayet normalim. Hızlı ve agresif sürüşe olan arzum burada ortaya çıkıyor. Normal bir yolda oldukça sıkıcıyım.

Pikes Peak performansı- nız nefes kesmişti. Eşiniz de rallici ancak çocuklarınız sizi izlerken endişelenmiyorlar mı?

Küçük olan 6 yaşında, karting yarışına katılmak istiyor. 11 yaşındaki ise kroskart’a... Bizde basbayağı aile sporu. Eşim bana güveniyor, keyif alıyor ama Pikes Peak’ten pek hoşlanmıyor!

Sizin çocuklar kolay rallici olur da ya biz?

Ralli ve drift kurslarına gidip skill’leri öğrenin, size uygun arabayı bulun. Bu arada Gymkhana’ya katılmak, diğer motor sporu müsabakalarından daha az maliyetli.

Aslan, çita ve yaban köpeği

İngiliz tecrübe Terry Grant’in arabasında pistin tadını alıyorum. Ertesi gün yarışlar başlıyor. 2 gün süren yarışlar akşamları daha bir heyecanlı zira oksijen miktarı gündüze nazaran daha düşük. Yarı finalde bizim tabirimizle erken final yaşanıyor. Aslan gibi agresif yarışan Ken Block’u, çitalardan bile hızlı Petter Solberg deviriyor. Herkes şampiyonu Petter bellerken, genç İsveçli Johan Kristoffersson adeta “O çitaysa ben yaban köpeğiyim!” diyor ve şampiyonluğa uzanıyor. Yarışların sonunda anladım ki burası Johannesburg, pistin ile vahşi hayvanların yaşadığı Lion & Safari Park’ın farkı yok. Öyle ya, herkes aslanı, çitayı konuşurken gösterişsiz yaban köpeği avı götürür.