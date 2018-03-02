Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun katılımıyla 14 Mart'ta Moskova'da Türk-Rus Ortak Stratejik Planlama Grubu toplantısı yapılacağını açıkladı.

Zaharova, "Görüşmeler sırasında bakanlar, ikili ilişkileri, Türk Akımı doğalgaz boru hattı ve Akkuyu Nükleer Santrali gibi enerji alanındaki projeleri masaya yatıracak. Taraflar, Suriye'deki durumu ve Soçi'deki Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'ni de konuşacak" açıklamasında bulundu.

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