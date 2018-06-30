HT Egeli'de yer alan habere göre, Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi’nde görev yapan Anestezi Uzmanı ve Teknikerleri, tuttukları “Mavi Kod” nöbetinde, üç dakika içinde içinde hastaya müdahale ederek hayat kurtarıyor. Çeşme Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Atıl Birol, hastanelerinin C model hastane olduğunu vurgulayarak, “C model hastanelerin sahip oldukları imkanlar ölçüsünde Acil Servis ve poliklinik hizmetlerimizin yanı sıra, 24 saat ‘Mavi Kod’ nöbetiyle de, hayati tehlikesi olan hastalara üç dakika içerisinde müdahale edebilen ekibimizle, hayat kurtarıyoruz. O hastalarımızın hastanemizde tedavi imkanı yoksa en seri şekilde geniş imkanlara sahip hastanelere sevkini sağlıyoruz” dedi.
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzman Doktoru Özlem Aydın da “Mavi Kod”un önemine dikkat çekerek, “Hastanın hayati tehlikesi söz konusuysa, örneğin solunumu ya da kalp ritmi durduysa, yeniden canlandırma gerekli olduğunda hastanelerde ‘Mavi Kod’ alarmı verilir. Ekip son derece büyük bir hızla olay yerine ulaşır. Hastanın beyninin oksijensiz kalabileceği en fazla süre yaklaşık üç dakikadır. O nedenle Anestezi ekibi bir dakika içinde oraya gelir. Bu süre çok önemli olduğu için ‘Mavi Kod’ uygulaması için zaman zaman tatbikatlar yaparız. Ekibimizde, koşarak olay yerine en kısa sürede ulaşabilmesi için mümkün olduğunca gençler yer alır. ‘Mavi Kod’ alarmı alan ekip, hastanın beyninin oksijensiz kalmaması için en kısa sürede ilk müdahale eden ekiptir” diyerek ekibinin görevinin önemini anlattı.
KIRMIZI ALAN
Anestezi Teknikeri Volkan Zengin: “Acil Servis’lerde; yeşil, sarı ve kırmızı olmak üzere üç alan vardır. Yeşil alan; normal hastalar için, kırmızı alan ise hayati tehlikesi olan hastaların müdahale edildiği alandır. Acil Servis’ler de CPR ünitesinin olduğu alandır. Kalp ve solunum durması halinde yeniden canlandırma müdahalesi burada yapılmaktadır. Hastanenin neresinde olursa olsun, biz bir dakika içinde oraya ulaşarak ilk müdahaleyi yaparız.”
"Ekip; Uzman Doktor Özlem Aydın, Anestezi Teknikerleri Volkan Zengin, Ezgi Yurtkulu, Dilek Adıgüzel, Gökhan Duman, Hatice Tonoğlu Kaya ve Barış Osanmaz’dan oluşuyor. "
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