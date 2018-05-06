Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Erciyes Üniversitesi Yerleşkesine Erciyes Çocuk Hematoloji Onkoloji Hastanesi temel atma töreninde, bu hastanenin yapılmasında Kayserili hayırseverlerin önemli rol oynadığını vurguladı.
AA'nın haberine göre; hayır işleri konusunda Kayserililerin adeta birbiriyle yarıştığını belirten Özhaseki, şöyle devam etti: "Bu konuda Kayserili hemşehrilerimiz üzerine başka bir şehir tanımıyorum. Bunu, Türkiye Cumhuriyeti'nin bir bakanı olarak söylüyorum. Hiçbir şekilde kimseyi rahatsız etmek için de bunları söylemiyorum elbette ama 81 vilayeti bilen bir kardeşiniz olarak söylüyorum, hayırseverlikte üzerimize yok, şampiyon biziz. Başka şehirler inşallah geçer bizi, nice nice şehirler çıkar bizim buradaki gibi hayır eserlerini katlarlar, 10 misli 100 misli yaparlar, iftihar ederiz. İçerisinde bulunduğumuz üniversite de öyle. Burada bulunan 100 binanın 98'i hayırseverler tarafından yapılmıştır. Sokağa çıktığımızda da okullarda, camilerde, hastanelerde, yurtlarda çok şükür bir hayırsever arkadaşımızın, dostumuzun ismi var. Bugün de burada yeni bir hayra imza atıyoruz. Allah hepsinden razı olsun."
"TÜRKİYE SAĞLIK ALANINDA BÜYÜK İŞLER BAŞARDI"
Türkiye'nin en büyük hastanelerinden birinin açılışının dün Kayseri'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla gerçekleştirildiğini anımsatan Özhaseki, sağlık yatırımlarının Türkiye'de artarak devam ettiğine dikkati çekti.
Bakan Özhaseki, sağlık sistemi konusunda Türkiye'nin Batı'daki birçok ülkenin önünde olduğunu belirterek, "İnsanoğlu hayatta iki şeyin kıymetini bilmezmiş. Biri sağlık diğeri de boş vakit. Sağlığınız yoksa hiçbir şeyin anlamı yok. Sağlınız varsa dünyada birtakım zenginlikler, güzellikler var dersiniz. Bizim bu tür eserleri bunun için yapmamız lazım. Bugün burada yapılan bu tesisin en güzel tarafı da çocuklar için yapılıyor olması. Onlar gözümüzün nuru. Burada sağlığına kavuşacak yavrumuz tahsil görüp millete hizmet ettiğinde, vatan için çalıştığında hayırseverimizin de bunda bir payı olacak" ifadesini kullandı.
Dünyanın birçok ülkesinde pahalı ve paralı olan sağlık hizmetlerinin Türkiye'de devlet yatırımlarıyla beraber neredeyse bedava olduğunu aktaran Özhaseki, şunları kaydetti: "Kayseri Şehir Hastanemizin de açılışını yaptık. Emin olun bu güzellikte bir devlet hastanesi hiçbir yerde yok. 5 yıldızlı oteller kadar lüks. Her bir odanın genişliği 30 metrekareden aşağı değil. Bu odalarda en fazla 2 yatak var. Dünyanın birçok yerinde paralı ve pahalı olan sağlık hizmeti burada neredeyse bedava. Gururlandık, Allah devlete zeval vermesin. Bir taraftan da duygulandık. Geçmiş dönemlerde çarşı içinde esnaftık. Eczaneden ilaç alamadığı için ağlayarak giden çok insan olurdu. Bunların parasını aramızda toplar, verirdik. Çok şükür o günler geride kaldı. Türkiye, son 15 yılda yaptığı atılımlar ile sağlık alanında büyük işler başardı. Tüm hayırseverlere bu aşamada çok teşekkür ediyorum. Bu hastane özel olarak tasarlandı, özel olarak dizayn edildi. Bunun için de ayrıca hayırseverlerimize çok teşekkür ediyorum."
Konuşmanın ardından, Kansere Karşı Birlikte Derneği öncülüğünde başlatılan kampanya kapsamında, hayırseverlerin katkısıyla yaptırılacak hastane binasının temeli atıldı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.