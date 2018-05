Şubat ayının ilk haftasında, Konya’nın Selçuklu İlçesi’ndeki bir lisenin önünde öğrenciler arasında kavga çıktı. Gazete Habertürk'ten Meltem Samancı'nın haberine göre kavga sonrası, B.Y., M.Y. ve H.K. adlı 3 lise öğrencisi polis tarafından gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen gençler hakkında cumhuriyet savcılığınca basit yaralama suçundan soruşturma başlatıldı. Dosya, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu’na gönderildi.

Uzlaştırmacı Muhammet Murat Üyel, tarafların 18 yaşından küçük olması nedeniyle kanuni temsilcilerini uzlaşma görüşmesine davet etti. Mağdurlar F.T. ile H.Ş.’nin babaları, suça sürüklenen çocukların geleceklerini olumsuz etkileyecek bir ceza almalarını istemediklerini ancak yaşanan olaydan ders çıkarmaları için her birinin tespit edilecek bir kitabı okumalarını ayrıca Mehmetçik Vakfı’na 50’şer TL bağış yapmalarını istedi. Suça sürüklenen çocukların kanuni temsilcileri de mağdur velilerin taleplerini kabul ettiklerini belirtti. Çocuklar B.Y., M.Y. ve H.K., Konya Adliyesi 15 Temmuz Kütüphanesi’nde belirlenen kitapları okuyarak ceza almaktan kurtuldu.

Gençlerin Tolstoy’un Hacı Murat, Doç. Dr. Nuri Şahin’in Çanakkale Savaşları Tarihi ve Şehitleri, Ali Ünlü’nün Eğitim Öyküleri adlı kitaplarını okuduğu öğrenildi. Tolstoy, gerçek olaylardan esinlenerek yazdığı romanda, Rus İmparatorluğu’na karşı savaşmış Çeçen isyancı Hacı Murat’ın hikâyesini anlatıyor.

