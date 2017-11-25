Cezaevinde 36 bin 529 öğrenci

Cezaevlerinde 36 bin 529 tutuklu ve hükümlü kayıtlı öğrencinin bulunduğu Türkiye’de 2013’te hayata geçirilen elektronik kelepçe uygulamasıyla bugüne kadar 28 bin 450 şüpheli, sanık veya hükümlünün takibi yapıldı. Adalet Bakanlığı Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığı verilerine göre, bugüne kadar adli yargı mercilerince 3 milyon 50 bin 533 denetimli serbestlik kararı verildi. Halen 489 bin 561 kişi hakkında denetimli serbestlik hükümleri uygulanıyor. Cezaevlerinde bulunan tutuklu ve hükümlü sayısının 230 bin dolayında olduğu dikkate alındığında, denetimli serbestlik uygulanan kitlenin büyüklüğü ortaya çıkıyor.
Gazete Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, bunlardan 301 bin 858’i adli kontrol kapsamındayken, denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezanın infazı (ceza infaz kurumundan şarta bağlı erken tahliye) devam eden ise 90 bin 757 kişi bulunuyor.
28 BİN KİŞİ TAKİP EDİLDİ
Şüpheli, sanık veya hükümlülerin elektronik yöntem ile toplum içinde izlenmesini, gözetim ve denetim altında tutulmasını sağlayan elektronik kelepçe uygulaması 1 Şubat 2013’te başladı. Elektronik kelepçe ile bugüne kadar 28 bin 450 kişinin takibi
yapıldı. Bu sayı geçen yıl kasım ayında 23 bin 536’ydı. Yani 1 yılda 4 bin 914 kişinin takibi yapılırken, halen 2 bin 713 kişinin izlenmesine devam ediliyor. Bunlardan yaklaşık 400’ünün FETÖ kapsamında olduğu kaydedildi. Aynı anda 5 bin kişinin elektronik yöntemlerle denetim ve takip edilebildiği Elektronik İzleme Merkezi’nde 7 gün 24 saat esasına göre 4 vardiyada
çalışıldığı belirtildi.
CEZAEVİNDE EĞİTİME DEVAM
Hükümlü ve tutuklular, cezaevlerinde de eğitimlerine devam ediyor. Bakanlık verilerine göre, açıköğretim ortaokulunda 6 bin 643,açıköğretim lisesinde 20 bin 58, açıköğretim fakültesinde 6 bin 567, örgün öğretimde 2 bin 379, uzaktan eğitimde 386, yüksek lisans ve doktorada 514 olmak üzere toplam 36 bin 529 tutuklu ve hükümlü kayıtlı olarak eğitim görüyor.
38 YENİ CEZAEVİ
Adalet Bakanlığı, son 15 yılda fiziki şartları yetersiz olduğu tespit edilen 293 cezaevini kapattı. Bununla birlikte 2017 yılında 9 cezaevi faaliyete geçirilirken, 2018’de 38 cezaevinin faaliyete geçirilmesi hedefleniyor. Cazevlerinin kapasitesi gelecek yıl 275 bine çıkarılacak.
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