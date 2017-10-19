CHP 'müftüye nikah yetkisi'ni AYM'ye götürecek

CHP Grup başkanvekili Özgür Özel, TBMM'de kabul edilen müftülere nikah yetkisi veren düzenlemeyi Anayasa Mahkemesi'ne götüreceklerini söyledi.

DHA'nın aktardığına göre Özel, "Konuyu hem hukuken hem Anayasa Mahkemesi boyutunda hem de siyasi olarak karşı çıkmaya ve deşifre etmeye devam edeceğiz" dedi.

özgür özel

müftüye nikah yetkisi