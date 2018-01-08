3 Mayıs 2017'de başlayan takvim çerçevesinde CHP'nin il kongreleri sürüyor.
İl kongresini 13 Ocak'ta düzenleyecek CHP İstanbul il örgütünde ise yeni başkanın, yani genel merkezin işaret edeceği adayın kim olacağı henüz netleşmedi.
TEŞKİLATIN GÖRÜŞÜ ALINACAK
AA'nın haberine göre, kongre öncesi İstanbul'daki 39 ilçe başkanıyla Ankara'da bir araya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ilçe başkanlarına örgütün il başkanı konusundaki görüşlerini alacak.
Bugün gerçekleştirilen toplantında Kılıçdaroğlu'nun bazı isimlere aday olmamaları konusunda telkinde bulunacağı kulislerde konuşuluyor. Toplantıda ayrıca İstanbul düğümünün büyük ölçüde çözülmesi bekleniyor.
KILIÇDAROĞLU'NUN AKLINDAKİ İSİM...
Mevcut il başkanı Cemal Canpolat'ın aday olup olmayacağı ise henüz netlik kazanmazken, Kılıçdaroğlu’nun genç, donanımlı, tabandan gelen ve parti içindeki hiçbir gruba ve belediye başkanına yakın olmayan bir isim aradığı ifade ediliyor.
Öte yandan Parti Meclisi üyesi Canan Kaftancıoğlu, eski İstanbul milletvekilleri Süleyman Çelebi, Berhan Şimşek, Ali Kemal Kumkumoğlu ve eski Gençlik Kolları Genel Başkanı Yunus Emre'nin aday adayları arasında ismi geçerken, genel merkezin adı dillendirilen eski İstanbul milletvekili Çetin Soysal'a çok yakın olmadığı dile getiriliyor.
CHP İstanbul İl Kongresi 13 Ocak'ta Bostancı Gösteri Merkezi'nde yapılacak.
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