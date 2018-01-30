Pompeo, Çin'in casusluk faaliyetleriyle ABD'nin bilgilerini ele geçirerek dünya çapında gizli bir hakimiyete kavuşmaya çalıştığını iddia etti.

"Bu durumu okullarımızda, hastanelerimizde, medikal sistemimizde, Amerika'nın kurumsal şirketlerinde görüyoruz. Dünyadaki diğer bölgeler için de, Avrupa ve Birleşik Krallık için de bu bir gerçek." dedi.

Rusya'nın da ABD'de 8 Kasım 2016'da yapılan son başkanlık seçimlerine müdahale ettiği görüşünde olan Amerikan istihbarat servislerini destekler nitelikte konuşan Pompeo, Rusya'nın ülkesinde 6 Kasım'da yapılacak kongre ara seçimlerini hedef alacağını düşündüğünü, Batı'daki siyaseti etkilemeye çalışmaya devam edeceğini vurgulayarak, Avrupa'ya bu durumu engellemek için destek vermeye çalıştıklarını belirtti.

Pompeo ayrıca Kuzey Kore'nin birkaç ay içinde ABD'yi nükleer füzelerle vurma kapasitesine sahip olabileceğini, CIA'in Kuzey Kore'den gelebilecek herhangi bir nükleer tehdit karşısında neler yapılabileceğiyle ilgili olarak önündeki seçenekleri incelediğini belirtti.

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