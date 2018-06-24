Beyler Mahallesi'nde oturan ve bu akşam dünyaevine girecek olan Bünyamin ile Kardelen Çiftçi, öğleden sonra 13 Kasım İlkokulu'na gelerek 1027 numaralı sandıkta oy kullandı.

DHA'nın haberine göre, gelin ve damatlıkla oy kullanmaya gelince seçmenlerin ilgi odağı olan çift, "Düğüne gitmeden önce vatandaşlık görevimizi yerine getirdik. Oyumuzu kullandık ve şimdi düğünümüze gidiyoruz. Düğünümüzün seçim tarihine denk gelmesi, bize iki heyecanı bir arada yaşattı" ifadelerini kullandı.