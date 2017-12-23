Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, kurdukları internet sitesi aracılığıyla ve sosyal medyada yaptıkları tanıtımlarla çok yüksek karlar vereceğini iddia ederek milyonlarca lira topladığı belirtilen KKTC menşeli 'Çiftlik Bank' hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.
SİSTEM BİR GÜN ÇÖKER
Bilişim ve İş Hukuku Uzmanı Avukat Gürsel Devrim İyim ise Çiftlik Bank'ın sistemi hakkında değerlendirmede bulundu. İyim, şirketin KKTC'de kurulduğunu kaydederek, "Bu sistem sanal bir oyun değil, sanal oyun boyutunu tamamen aşmış. Ben burada suç görüyorum" dedi.
İnternet sitesi aracılığıyla para toplandığına dikkat çeken Avukat Gürsel Devrim İyim, "Bu sisteme sanal oyun denilemez. Sanal oyun ücretsizdir. Garanti veriyorlar. Başka bir üye getirene onun karından para vermeyi vaat ediyorlar. Bu tam bir saadet zinciri. Sistem büyür büyür ve bir yerden sonra çöker" şeklinde konuştu.
BÜYÜK CEZALAR SÖZ KONUSU
Çiftlik Bank adındaki internet sitesinin, iflas halinde ana paraların ödeneceğini ve bunu ıslak imzalı belge ile garanti etmesinin yanıltıcı olduğunu da ifade eden Avukat İyim, "Bu ifade çok yanıltıcı. Çünkü hiçbir ticari kuruluş iflas halinde para ödemez. İflas halinde yönetim iflas idaresine geçer. İflas etmek demek, borçlarını ödeyememek demektir" dedi.
İyim, sanal kumar ve saadet zinciri modellerinin suç olduğuna dikkat çekerek, "Türk Ceza Yasası'nın 228. Maddesinde hem para, hem de 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası var. Bu dolandırma olayı gerçekleşmişse, her dolandırılan için ayrı ayrı ceza verilir" şeklinde konuştu. Avukat İyim, çok büyük cezaların söz konusu olduğunu belirterek, "Sanal oyun diye başka bir organizasyon içine girilmiş. Bu konu Cumhuriyet Savcılığı'nın görev alanı içine giriyor" diye konuştu.
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