Çimsa'daki payını Sabancı'ya sattı

Pay başına 12.78 liradan gerçekleşen satış işlemi, dün 13.42 liradan kapanan Çimsa hisselerinde yaklaşık yüzde 5 iskontoya işaret ediyor.

Adana Çimento KAP'a yaptığı açıklamada, Çimsa'da sahip olduğu ve sermayenin yüzde 5.11'ine denk gelen 6.9 milyon nominal hissenin tamamını pay başına 12.78 liradan özel emirle sattığını duyurdu.

Sabancı Holding'den KAP'a yapılan açıklamada da, Çimsa'nın yüzde 5.11 sermayesine tekabül eden 6.9 milyon lot payın satın alındığı ve söz konusu işlem sonrasında Sabancı'nın Çimsa'daki payının yüzde 54.53'e yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, satın alma nedeniyle yönetim kontrolü değişmeyeceğinden herhangi bir pay alım teklifinde bulunulmayacağı ifade edildi.