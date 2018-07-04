Çin, piyasaları yatıştırmak için harekete geçti

Çin merkez Bankası, ABD ile dış ticaret anlaşmazlığının yarattığı endişelerle yuanın dolar karşısında değer kaybetmesi ve dolara karşı yaklaşık bir yılın en yüksek seviyesi olan psikolojik 6.7 düzeyini aşmasının ardından finans piyasalarını yatıştırmak için harekete geçti.

Gelen haberlerde devlet bankalarının yuan karşılığı dolar takası yapıp elde ettikleri dolarların bir kısmını derhal spot piyasada satarak yuanın değer kaybının önüne geçmeye çalıştıklarını belirtti. İşlemciler ve ekonomistler devlet bankalarının bazen döviz piyasasında merkez bankası adına işlem yaptıklarını belirtiyorlar.

Gazete Habertürk'ün haberine göre Şanghay’daki bir Çin bankasında görevli bir işlemci, “Devlet bankaları yuanın fazla değer yitirmemesi için cephane depoluyor gibi gözüküyor” dedi.