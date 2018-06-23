Çin'in orta batı bölgesinde Chongqing kenti yakınlarındaki 1800 metre yüksekliğindeki bir tepeye, havalimanı yapılıyor. Çinli işçiler, bunun için zirveyi dinamitlerle patlatarak düz hale getirdi.

Wushan Havalimanı ismi verilen tesisin maliyetinin yaklaşık 1.64 milyar yuan yani yaklaşık 1.2 milyar TL olması bekleniyor ve gelecek sene faaliyete geçirilmesi planlanıyor.

Taohua Dağı'nın zirvesine yapılan Wushan Havalimanı, Chongqing şehrinin doğusunda ve 15 kilometre mesafede bir bölgede konuşlanıyor. Havalimanının 2600 metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğinde bir pisti ve 5 uçağın yanaşabileceği bir apronu olacak. Terminal binası ise 3500 metrekare olacak.

Proje yöneticilerinden Liao Haobo, şantiye alanında en yoğun günlerde 2000 işçinin ve 800 iş makinasının aynı anda çalıştığını belirtti.

2019 YILININ İLK YARISINDA AÇILACAK

Çin hükümeti, Wushan Havalimanı sayesinde Chongqing şehrinin ana hub noktası olan ve geçen yıl 40 milyona yakın yolcuyu ağırlayan Uluslararası Jiangbei Havalimanı trafiğinin bir kısmını yönlendirmeyi amaçlıyor.

Yeni Havalimanı'nın 2020 yılı itibarıyla 280 bin yolcuya hizmet verebileceği belirtirken yıllık 3300 iniş ve kalkış olması ve 1200 ton kargo taşınması düşünülüyor.

2019 yılının ilk yarısında açılacak Wushan Havalimanı'ndan; Pekin, Şangay, Guangzhou, Chongqing başta olmak üzere Çin'in diğer büyük şehirlerine sefer yapılacak.

Ünlü Goddess Peak ve Yangtze Nehri üzerindeki 22500 mW kurulu kapasitesiyle dünyanın en büyük hidroelektrik santrali olan Üç Boğaz Barajı'na yakın oluşu nedeniyle, Wushan Havalimanının iç turizmi de olumlu etkilemesi öngörülüyor.