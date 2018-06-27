İngiltere'nin Manchester şehrinde yaşayan 44 yaşındaki Andrew Wardle, cinsel organı olmadan dünyaya geldi. 20 milyonda bir görülen bir rahatsızlık nedeniyle yıllarını bu hastalığın pençesinde geçiren Wardle, 4 yıl sürecek bir ameliyat sürecine başladı.

Biyonik penis takılması için tedavilere başlayan Wardle, ameliyatlara 50 bin pound (310 bin TL) harcadı. Kolunun dirsekle bilek arasındaki kısmından alınan bir parça, cinsel organ şekline getirilerek Wardle'ın vücuduna yerleştirildi. Wardle, içindeki havanın tahliye edilmesi için operasyonların sonunda 10 gün erekte kaldı.