Çizgi filmde ‘down’ polemiği

TRT Çocuk kanalının yeni çizgi filmi ‘Kardeşim Ozi’, toplumsal bir yarayı yeniden gündeme getirdi. Sosyal medyada bir anne, down sendromu konusunda farkındalık yaratmak amacıyla hazırlanan çizgi filmin ana karakteri Ozi’nin “fiziksel görünümü ve konuşmasının, kızının gelişimini olumsuz etkilediğini” iddia ederek yayının durdurulması yönünde şikâyetçi oldu.
Gazete Habertürk'ten İrem Koca'nın haberine göre, annenin “30 yaşında kadınım ben korkuyorum. Hiç mi çocuğunuz yok, hangisi Ozan’a benziyor” ifadeleri büyük tepki çekti. TRT, filmin dış yapım olduğunu belirterek açıklama yapmadı.
Down Türkiye’den Psikolog ve Özel Eğitim Uzmanı Sezgin Kartal, karakterin iyi seçildiğini belirtti ve eleştiri yapan annenin bilgilenmesi gerektiğini söyledi:
"SORUN AİLELERDE"
“Yapımı destekliyorum. Konuşması, görüntüsü down sendromlu çocuk gibi. Down sendromlu olduğu anlaşılsın diye yayına özel işaret koymak yanlış olurdu. Çocuklar aralarında böyle bir fark görmüyor. Bu farkları gören aileler, endişe eden de onlar.”
UpSendrom Girişimi Kurucusu Burak Acerakis ise durumun bilinçsizlik ve cehaletten kaynaklandığını belirtip şunları söyledi: “Tartışmaların basit bir altyapısı var; o da tahammülsüzlük. Down sendromunun ne olduğunu bilmiyorlar. Çözüm, bütün down sendromluların konuşamayan, beceriksiz, tuhaf haraketler yapan, engelli bireyler olmadığını, sendromun sadece fazla 1 kromozomla meydana geldiğini, hastalık olmadığını, bu çocukların da topluma katkı sağlayacak bireyler olabildiğini anlatmaktan geçiyor. Çok uzun bir yolumuz var. Devlet kanalında down sendromlu bir karakterin anlatılmasını çok heyecan verici buluyorum. Eksikler giderilir, kusursuz hale gelebilir. Ama başlamış olması bile çok sağlıklı.”
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