İstanbul'da gerçekleştirilen Keşif Alanı eğitim programı “Müzedeki Mimarlar” ile devam ediyor. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre dünyaca ünlü mimarlar Renzo Piano ve Richard Rogers’ın müze mimarisi konusundaki yaklaşımlarından ilham alan yeni atölye, 12 Ekim’de başlıyor. 5-12 yaş grubundaki çocuklar ve aileleri için düzenlenen program, Piano ve Rogers’ın birlikte tasarladıkları Centre Pompidou’nun müze mimarisi konusundaki yaklaşımlarından esinleniyor. Çocuklar, her bir etkinlikte yeniden mimari kurgular yaratabildikleri, takıp çıkartarak yeni formlar oluşturabildikleri kolektif bir oyun alanında bir araya geliyor. Sohbetle başlayan program, müze mimarları Renzo Piano ve Richard Rogers’ın bazı tasarımlarının incelenmesi ile devam ediyor. Uygulama kısmında ise çocuklar, bu özel eğitim malzemelerinin parçalarını tanıyor ve onları nasıl kullanabileceklerini araştırıyor. Mimari fikirler geliştirmelerinin ardından, tüpleri fikirlerini somutlaştıracak biçimde bir araya getiriyorlar. 30 TL ücretli “Müzedeki Mimarlar” adlı atölye programı 14 Ocak 2018’e kadar hafta sonları çocuklar ve ailelerini bekliyor