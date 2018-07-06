Hatay'ın Altınözü ilçesinde girdikleri baraj gölünde boğulan baba ile 2 üvey kızının cansız bedeni bulundu.

İHA'nın haberine göre, Yarseli Barajı'nda dün öğleden sonra kaybolan 49 yaşındaki Mustafa Korkmaz ile onu kurtarmaya çalışan üvey kızları 15 yaşındaki Safiye ve 12 yaşındaki Emine Aslan'ı arama çalışmalarına bugün sabahın erken saatlerinde devam edildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda baba ile kızlarının cesetlerine ulaşıldı.

Sudan çıkarılan cesetler, otopsi için Hatay Devlet Hastanesi'ne gönderildi.