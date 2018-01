İrlandalı ünlü rock grubu The Cranberries'in solisti Dolores O'Riordan 46 yaşında hayatını kaybetti. 90'lı yıllarda 'Zombie' şarkısıyla çıkış yapan rock grubu The Cranberries'in solisti Dolores O'Riordan'ın ölümüne ilişkin bir açıklama henüz yapılmadı.

O'Riordan'ın menajeri Lindsey Holmes, sanatçının pazartesi günü stüdyoda kayıt yaparken aniden yaşamını yitirdiğini duyurdu.

DOLORES O'RIORDAN KİMDİR?

6 Eylül 1971'de İrlanda'nın Limerick kentinde doğan, Dolores O'Riordan'ın tam adı Dolores Mary Eileen O'Riordan'dır. İrlandalı şarkıcı ve söz yazarı Dolores O'Riordan, The Cranberries'in dünya çapında başarı ve ün kazanmasında 13 yıl boyunca başroldeydi. İlk solo albümü Are You Listening? Mayıs 2007'de çıkmıştır. Zombie şarkısıyla da dünya çapında ününe ün katmıştır.

1989-2003: The Cranberries Kariyeri

Dolores O'Riordan 1990 yılında The Cranberry Saw Us grubuna solist olarak seçildi. Grubun adı daha sonra The Cranberries olarak değiştirilmiştir. Grubun diğer elemanları Noel Hogan, Mike Hogan ve Fergal Lawler'dır.

Yayınlanmış beş albümleri bulunmaktadır: Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We? (1993), No Need to Argue (1994), To the Faithful Departed (1996), Bury the Hatchet (1999) and Wake Up and Smell the Coffee (2001), grup dağılmadan önce bir best of Stars - The Best of 1992 - 2002 (2002). Grup 2009 yılında tekrar birleştikten sonra 2012 yılında Roses albümünü çıkardılar.

O'Riordan 90'larda sürekli değişen saç rengi ve şekilleri ile tanındı. Ayrıca sahne performanslarını genelde çıplak ayakla yapardı.

2003-2008: Solo kariyer

O'Riordan 2003'te Örümcek Adam 2'de kullanılmak üzere Black Widow'u yaptı ancak bu şarkı filmde kullanılmadı. Bu şarkı daha sonra ilk solo albümü olan Are You Listening?'de yer aldı. 2004'te İtalyan sanatçı Zucchero'nun Zu&Co. albümünde Pure love adlı şarkısında birlikte çalıştılar. Ayrıca sanatçı aynı yıl bestekâr Angelo Badalamenti ile Angels Go The Heaven isimli parçayı da içeren Evilenko üzerinde çalıştı. 2005'te Jam & Spoon albümü Tripomatic Fairytales 2003'teki "Mirror Lover" şarkısında konuk sanatçı oldu.

O'Riordan'nın ilk solo albümü Are You Listening? 2007'de yayınlandı.2009 yılında ise No Baggage adlı ikinci solo albümünü çıkardı.

2009-günümüz: The Cranberries ile tekrar

Grup 2009'un sonlarına doğru tekrar bir araya gelip, turneye çıkmıştır. Ayrıca bu konserlerden biri İstanbul, biri de İzmir-Çeşme'dedir.

DOLORES O'RIORDAN'IN ÖZEL HAYATI

Dolores Eileen O'Riordan'ın Ailesi tutucu Katolikti ve o da çocukluğunda kiliseye gitmiştir. Büyüdüğünde ise Katolik kilisesine saygı duyuyor olsa da kiliseye gitmemeyi tercih etmiştir. Dolores 18 Haziran 1994'da Don Burton ile evlendi. İlk çocukları Taylor Baxter, 23 Kasım 1997'da; ikinci çocuk Molly, 27 Ocak 2001'de; üçüncü çocuk Dakota Rain Burton, 10 nisan 2005'te doğdu.

1994-2009 arası Kanada'ya bağlı Buckhorn, Ontario'da ailesiyle yaşamışsada O'Riordan eşi ve (kocasının önceki ilişkisinden olan çocuğu da dahil olmak üzere) 4 çocuğuyla Howth (Dublin/İrlanda) 'da 2013'de dönüş yapmış burada yaşamaktadır.

Not: Grubun "Delilah" adlı şarkısı Dolores O'Riordan hamileyken kocasını bir barda sarışın bir kadınla görmesi üzerine yazılmıştır. Delilah, erkekleri sevgililerinden veya eşlerinden uzaklaştırmaya çalışan kadın anlamına gelir.

Diskografi

The Cranberries

Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We? (1993)

No Need to Argue (1994)

To the Faithful Departed (1996)

Bury the Hatchet (1999)

Wake Up and Smell the Coffee (2001)

Roses (2012)

Solo

Are You Listening? (2007)

No Baggage (2009)

Dolores ORiordan hayatını kaybetti

Cranberriesin solisti

dünya haberleri

haberler

Dolores ORiordan kimdir?

son dakika

son dakika haberleri

Dolores ORiordan son dakika

Dolores ORiordan

Cranberries

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER