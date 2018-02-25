Usta oyuncu kadrosu ve konusuyla izleyicileri Pazartesi akşamları ekran başına kilitleyen SHOW TV'nin fenomen dizisi Çukur'un merakla beklenen 18. bölümünün 2. fragmanı yayınlandı. Yayınlanan 18. bölüm 2. fragmanında Paşa’nın İdris’e, “Vartolu Sadettin senin oğlunmuş!” dediği anlar heyecanı yükseltti. İşte Çukur 18. bölüm 2. fragmanı ve yeni bölüme dair ipuçları...

"VARTOLU SADETTİN SENİN OĞLUNMUŞ"

Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un 18. bölüm ikinci tanıtımı yayınlandı. Komiser Emrah’ın İdris ve adamlarını götürdüğü tanıtımda Yamaç ve Emrah karşı karşıya geliyor. Abisinin geldiğini Yamaç’a söyleyen Sena, Yamaç’ın uğraştığı kişinin abisi Emrah olduğunu öğrenince şoke oluyor.

Paşa’nın İdris’e, “Vartolu Sadettin senin oğlunmuş!” dediği anlar heyecanı yükseltirken, Vartolu’nun oğlu olduğunu öğrenen İdris’in neler yapacağı merakla bekleniyor. Çukur, çarpıcı hikayesi ve usta oyuncu kadrosuyla her pazartesi, Show TV’de ekrana geliyor.

ÇUKUR 18. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Çukur’un Pazartesi günü ekrana gelecek 18. bölümü nefes kesecek. Komiser Emrah’ın Çukur’a gelmesiyle Koçovalılar yeni bir düşmana sahip olur. İdris, karşılaştığı büyük tehlikeden kurtulmaya çalışırken, Yamaç ise yeni düşmanını tanıyacaktır.

Aynı zamanda ağabeyi olan Komiser Emrah, en çok Sena’yı etkileyecektir. Sena geçmiş korkularıyla yüzleşirken, Selim’in siper olduğu kurşunlar tüm taşları yerinden oynatacaktır. Bu sırada İdris ise karşılaşacağı sürprizle hayatının en büyük şokunu ve pişmanlığını yaşayacaktır.

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’da Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkan, Rıza Kocaoğlu, Kubilay Aka, Alperen Duymaz, Nebil Sayın ve Ahmet Tansu Taşanlar gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Ercan Kesal, Perihan Savaş ve Burak Sergen yer alıyor. Dizide bu isimlere Çetin Sarıkartal, Kadir Çermik, İrem Altuğ, Zeynep Kumral, Boncuk Yılmaz, Cem Uslu, Uğur Yıldıran, Aytaç Uşun, Elif Doğan, İlayda Alişan, Ece Yaşar, Mustafa Kırantepe, Doruk Nalbantoğlu, Ilgaz Kocatürk ve Doğancan Sarıkaya eşlik ediyor.

Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü Pazartesi günü saat 20.00'de Show TV'de!