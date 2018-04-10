Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un 25. bölümünden ilk sahne yayınlandı. Sultan’ın Medet’le yüzleştiği tanıtımda Yamaç, “Medet kaldır başını anneme bak, anne sen de Medet’e bak. Gözlerinin içine iyice, sonra bana vur de. Vuracağım, gözümü bile kırpmadan!” diyerek Medet’e silah doğrulttuğu anlar gerilimi yükseltiyor. Çukur, çarpıcı hikayesi ve usta oyuncu kadrosuyla her Pazartesi, Show TV’de ekrana geliyor.

ÇUKUR 25. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

ÇUKUR 24. SON BÖLÜM ÖZETİ

Çukur’un bu akşam ekrana gelen heyecan dolu 24. bölümünde gözünü intikam hırsı bürüyen Nedret, elinde silahla Vartolu’nun kapısına dayandı. Medet, Vartolu’yu kurtarmak için atılınca silah o sırada Nedret’in peşinden gelen Sultan’a isabet etti. Kanlar içinde kalan Sultan hastaneye kaldırılırken, haberi duyan İdris ve Koçovalılar hastaneye koştu. Bu gelişme karşısında sinir krizi geçiren Nedret, her şeyin sorumlusu olarak gördüğü Saadet’e saldırınca, Saadet eşyalarını toplayıp evden ayrıldı. Celasun, İdris’in isteği üzerine Medet’i götürmek isteyince Vartolu’nun sert tepkisiyle karşılaştı. Muhittin, Kahraman’la Sultan’ı vuran kişinin Medet olduğunu söyleyerek örgütlediği Çukur sakinleriyle Vartolu’nun evine gitti. Öfkeli kalabalığa Medet’i vermek istemeyen Vartolu, Yamaç’ın gelişiyle rahat bir nefes aldı. Medet olayın bir kaza olduğunu Yamaç’a anlatsa da Yamaç için bu sondu; Vartolu Çukur’dan gidecekti. Saadet-Vartolu ilişkisini ve yaşananları Sena’dan öğrenen İdris, Saadet’e ulaşmaya çalıştı. Vartolu, Saadet’e hayalini yaşatırken, ikili gönüllerince bir gün geçirdi. İpleri eline geçiren Nazım, babasının ölümünü sorgulayan Emrah’ı birlikte iş yapmaya ikna etti. Emrah, kurdukları özel güvenlik şirketinin başına geçerek henüz bilmese de çoğu Çukur sakinlerinin tuttuğu eğlence mekanlarını denetleyecekti. Emrah’la ilgili öğrendiği gerçek yüzünden Sena’ya soğuk davranan Yamaç, Sena’yla yüzleşti. Saadet’ten haber alamayınca onu bulmaya çalışan İdris, Vartolu ile birlikte bulduğu Saadet’i eve geri getirdi. Ameliyattan çıkan Sultan gözlerini açtı fakat bacağında oluşan hissizliği henüz fark etmemişti. Saadet’le geçirdiği rüyadan uyanan Vartolu ise eski acımasız haline dönmeye karar verdi.

ÇUKUR 24. SON BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’da Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkan, Rıza Kocaoğlu, Kubilay Aka, Alperen Duymaz, Nebil Sayın ve Ahmet Tansu Taşanlar gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Ercan Kesal, Perihan Savaş yer alıyor. Dizide bu isimlere Çetin Sarıkartal, Kadir Çermik, İrem Altuğ, Zeynep Kumral, Boncuk Yılmaz, Cem Uslu, Uğur Yıldıran, Aytaç Uşun, İlayda Alişan, Ece Yaşar, Mustafa Kırantepe, Ilgaz Kocatürk ve Doğancan Sarıkaya eşlik ediyor.

Çukur’un merakla beklenen 25. bölümü 16 Nisan Pazartesi günü saat 20.00'de Show TV'de!