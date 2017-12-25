Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur, sadece yıldız oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle değil müzikleriyle de zirveye yerleşti. Eypio’nun dizi için özel hazırladığı ‘Gömün Beni Çukura’ adlı şarkının klibinin görüntülenme sayısı 7 milyonu aştı.

Toygar Işıklı’nın bestelediği orijinal müzikleri çok beğenilen Çukur, dizide kullanılan diğer şarkı seçimleriyle de ses getirmeye devam ediyor. Vartolu karakteriyle özdeşleşen, Musa Eroğlu’nun eşsiz yorumu ve bestesi, Abdürrahim Karakoç’un ise unutulmaz sözleriyle ‘Mihriban’ türküsü müzik listelerinde üst sıralarda yer alırken, Eypio’nun dizi için özel hazırladığı ‘Gömün Beni Çukura’ dijital müzik platformlarında kısa sürede 1 milyondan fazla dinlendi.

Sözleri dillere pelesenk olan şarkının klibi ise sosyal medya mecrası Youtube’da 7 milyon görüntülenmeyi aştı. Son bölümlerde çalan Gazapizm’in ‘Heyecanı Yok’ ve Ceylan Ertem’in Aşık Mahzuni Şerif’e saygı duruşu yaptığı yeni şarkısı ‘Zalım’ müzik listelerine hızlı bir giriş yaparak zirveye doğru emin adımlarla ilerliyor.

Çukur’dan bugüne kadar Cem Karaca, Erkin Koray, Neşet Ertaş ve Yavuz Çetin gibi efsaneler de geçti. Ayrıca Replikas ve Son Feci Bisiklet gibi isimlerin şarkılarına yer verildiği Çukur, müzik platformlarının Türkiye En İyi 50 ve Viral 50 listelerinde de zirveye yerleşti.

Müziğin büyük rol oynadığı Çukur’a, ekran başındakiler de #benimçukurparçam etiketiyle dizide duymak istedikleri şarkıları önerebilecekler. Çukur için özel olarak hazırlanacak rap şarkılar ise gelecek bölümlerde de ekran başındakileri etkisi altına almaya devam edecek.

Çukur yeni bölümleriyle her pazartesi saat 20.00’de Show TV’de!

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Çukur dizi müzikleri