Cumhurbaşkanı Erdoğan, 65 yıl sonra bir ilki gerçekleştirecek

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önümüzdeki günlerde Yunanistan'a gerçekleştireceği ziyaretin, bundan öncekileri tamamlayıcı mahiyette olacağını belirterek, "Üç somut proje var. Bunlardan ilki İzmir'den Selanik'e insan ve yük taşımacılığına iliştin feribot seferleri, ikincisi İstanbul'dan Selanik'e hızlı tren hattı yapımı, üçüncüsü de Kipi ve İpsala gümrük kapılarına köprü yapımı." dedi.

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan'a gerçekleştireceği ziyaretin, iki ülke arasındaki ilişkileri daha iyi bir seviyeye taşıyacağını ifade etti.

Bu ay başında kendisinin de doğduğu topraklar olan Gümülcine'yi ziyaret ettiğini hatırlatan Çavuşoğlu, ziyareti kapsamında Atina'da ve Batı Trakya'da temaslarda bulunduğunu söyledi.

"KOMŞU OLDUĞU GERÇEĞİNİ DEĞİŞTİREMEYİZ"

Türkiye ve Yunanistan ilişkilerinin son dönemde üst düzeyli görüşmeler çerçevesinde devam ettiğini vurgulayan Çavuşoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımızın önümüzdeki günlerde gerçekleştireceği ziyaret, bundan önce yapılan ziyaretlerin tamamlayıcısı mahiyetindedir. Yunanistan ile ekonomik ve turizm alanında iki komşu ülke olmamıza rağmen çok bakir alanlarımız mevcut. Bunları geliştirmek için bu ikili işbirliklerin ve görüşmelerin çok önemli olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

"Yunanistan ve Türkiye'nin komşu olduğu gerçeğini değiştiremeyiz." diyen Çavuşoğlu, komşuluk ilişkileri ve hukuku çerçevesinde her iki ülkenin güçlenmesine, halkların refah ve yaşam standardının yükseltilmesine imkan ve olanak sağlayacak işbirliklerine ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Şubat ayında Selanik'te Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Toplantısı'nın gerçekleşeceğini bildiren Çavuşoğlu, yapılacak projeler hakkında da bilgi verdi.

Üç somut proje olduğunu anlatan Çavuşoğlu, bunlardan ilkinin İzmir'den Selanik'e insan ve yük taşımacılığına iliştin feribot seferleri, ikincisinin İstanbul'dan Selanik'e hızlı tren hattı yapımı, üçüncüsünün de Kipi ve İpsala gümrük kapılarına köprü yapımı olduğunu söyledi.

"BU ZİYARETİN ÇOK ÖNEMLİ NETİCELERİ OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

AA'nın haberine göre; Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan'a gerçekleştireceği ziyarete ilişkin, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Sayın Cumhurbaşkanımız 65 yıl sonra ilk defa bir Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olarak Yunanistan'ı ziyaret edecek. Bu ziyaretin çok önemli neticeleri olacağını düşünüyorum. Yunanistan ziyaretimde, Batı Trakya Bölgesinde Gümülcine ve İskeçe'de soydaşlarımız, yakınlarımız ve akrabalarımızın büyük bir teveccühü ile karşılaştık. Allah onlardan razı olsun. Bu tabii kendileri için her an düşünen, her an kalbi atan bir Cumhurbaşkanımızın varlığından kaynaklanan bir heyecan. 80 milyon Türkiye'yi yanlarında görmüş olmalarından kaynaklanan bir heyecan."

İskeçe'de bir köy ziyaretinde balkonlara "Reisicumhur'u Balkan çayına bekliyoruz" ifadesinin yer aldığı pankart asıldığını gördüğünü aktaran Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Böyle bir heyecan var. İyi niyetli ve samimi bir iş birliği çabası içerisindeyiz. Gerek Batı Trakya'da gerekse ikili ilişkiler bağlamında ama maalesef Yunanistan içerisinde hem azınlık konusunu hem de Türkiye ile ilişkileri siyasi ranta dönüştürmek isteyen partiler, medya organları ve aşırıcılık taraftarı olan Yunanlılar var. Bunlar bir rahatsızlık unsuru oluşturabilir mi? Elbette oluşturabilir. Biz iki komşu ülkeyiz, bu gerçeği değiştiremeyiz. Ya iki ülke beraber iş birliğini sağlayacağız, bölgenin güçlü iki ülkesi olacağız veya bu kriz alanlarını sürdürmeye devam edeceğiz."

Çavuşoğlu, Türkiye'nin talebinin iki komşu ülkenin iş birliğini geliştirerek, bölgede iki güçlü ülke olmaları yönünde olduğunu belirterek, krizin çözümü için de her türlü adımın denenmesi gerektiğini söyledi.

Batı Trakya ziyaretinde, orada bulunan soydaşlara Yunan vatandaşı olduklarını ve Yunanistan devleti nezdindeki sorumluluklarını unutmamaları gerektiğini ifade ettiğini anlatan Çavuşoğlu, bütün taleplerin ve mücadelelerin hukuk çerçevesinde yürütülmesi gerektiğini sözlerine ekledi.