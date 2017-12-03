Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti Muş kongresi öncesi açıklamalar

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Muş il kongresinde konuşuyor.

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Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Ne zaman Muş'a gelsem, sizi her zaman iri gördüm, diri gördüm, kardeş gördüm, hep Türkiye gördüm. Bu terörün de belini kırdık mı, kırıyor muyuz? Son bir hafta içinde bini aşkın teröristi etkisiz hale getirdik. Mehmetimiz, polisimiz, güvenlik korucularımız şehadete yürüdüler ama binlerce teröristi de etkisiz hale getirdiler.