SON DAKİKA! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ağrı'da hastane müjdesi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Ağrı İl Kongresi'nde konuşuyor.

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Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Yüreği Ağrı Dağı kadar yüce, kıymetli kardeşlerim, değerli yol ve dava arkadaşlarım, sevgili Ağrılılar sizleri en kalbi duygularımla, hasretle muhabbetle selamlıyorum. Ağrı'nın önümüzdeki dönemde çok daha güçlü bir şekilde yanımızda yer alacağına inaniyorum. Rabbim bizleri birbirimizden hiç ayrı koymasın. Birbirimize hiç hasret bırakmasın diyorum. Bugün 6. olağan kongremizi yapıyoruz. Hayırlı olmasını diliyorum. Kuruluşundan bugüne kadar AK Parti Ağrı Teşkilatımızda vazife yapmış tüm kardeşlerimize en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Bu topraklar insanların en eski medeniyetlerine ev sahipliği yapmıştır. Ağrımız uzun süreden beri terör belası yüzünden gariptir, boynu büküktür. Şu anda 12 bin öğrenciye sahip İbrahim Çeçen Üniversitesi'ni kurduk. Tıp fakültesini İbrahim bey yapacak, sözünü aldık. Martta hastanemiz de bitiyor. Ağrı'ya hayırlı olsun. Şehrin her köşesine 4 binin üzerinde yeni derslik kazandırdık. 400 yataklı Ağrı Devlet Hastanesi'nin yapımı da bitiyor. İnşaatının bu kadar uzun sürmesinde nedeni olanlardan da hesabı soracak, İnşallah hastanemizi açacağız.

Havaalanımızı geçtiğimiz yıl, 235 bin kişi kullandı. Bu sayının milyonlara ulaştığı günleri de çok yakında göreceğiz. Bunun için turizmi de hareketlendireceğiz. Geçen yıl Ağrı'ya 29 bin turist gelmiş. Ağrı, şu güzelliği ile milyonlarca turiste ev sahipliği yapmalı. Ağrı belediye başkanı seçti ama belediye başkanı Ağrı'da durmadı ki. Müdahale ettik. Biz bu ülkeyi yol geçen hanına çeviremeyiz. Şimdi valimiz valilik görevinin yanında bir de burada belediye başkanlığı görevini sürdürüyor. Birileri bir şeyler söylüyor. Kim ne söylerse söylesin, bizim derdiğimiz altyapısı üstyapısı ile Ağrı'yı dönüştürmektir. Bizim derdimiz ile dertlenecek belediye başkanlarına, milletvekillerine, bakanlara ihtiyacımız var. Bunu böyle bilelim. Hayvancılık noktasında çok önemli teşvikler getirdik. Büyükbaşta 50 baş hayvan, altında veya biraz üstünde, besleyenlere 250 lira da Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımız destek verecek. Küçük baş için de 25'er lira destek. Hayvancılıkta sıkıntı var deniyor, Ağrı tek başına hayvancılık konusunda sıkıntıyı çözebilecek kapasiteye sahip. Ağrı'ya doğalgaz ulaştırdık.. Eleşkirt, Taşlıçay ve Patnos'a da bu imkanı ulaştıracağız.

"TERÖR BELASI ORTADAN KALKMIŞ OLSA, SADECE AĞRI DAĞI İÇİN BİLE BİNLERCE TURİST GELİR"

Hangi alt yapıyı kurarsak kuralım, hangi teşvikleri verirsek verelim bir yerde terör varsa, oranın kendi insanlarını dahi yerinde tutamıyoruz. Az önce bir hanımefendi dışarıda dedi ki, "iş, iş, iş." Niye yatırım olmuyor? Terör. Bundan sonra iş adamlarımız buralara da gelip yatırımlarını yapacaklar. Ağrı pek çok şehrimiz gibi terör kurbanıdır. Ağrı Dağı'na niye bu insanlar çıkamıyor? Ürküyor, korkuyor. Terör belası ortadan kalkmış olsa, sadece Ağrı Dağı için on binlerce insan turist olarak buraya gelir. Havalimanı var, bölünmüş yolları var, elektriği suyu var. Ama yeterince fabrika yok, istihdam yok. Neden? Yatırımcı gelmiyor. Şimdi de yeni bir hamle ile işsizliğin üstesinden gelmek istiyoruz ama bunun için sizlerin desteğine ihtiyacımız var.

Geçmişte Ağrı'yı adeta teslim alan bölücülük virüsünü vücudumuzdan tümüyle atmanın zamanı gelmiştir. Ülkemizin dört bir yanında yaşananları takip ediyorsunuz. Her yerde kimi zaman köken kimi zaman mezhep bahane edilerek ülkelerin ve halkların nasıl paramparça edildiğini görüyorsunuz. Biz ne diyoruz? Tek millet diyoruz. Allah bizleri kavimler halinde yarattı. Birbirimizle iyi anlaşalım diye. Biz insanları kavminden dolayı sevmedik, yaradandan ötürü sevdik. Bu ülkede yaşayan 80 milyonun tamamı tek millettir.

Tendürek'te F-16 oluruz. Cudi'de, Gabar'da, Bestler Dereler'de F-16 oluruz, üstüne üstüne gideriz.

Adeta parasını verenin tepe tepe kullandığı bir katiller sürüsüne dönüşen PKK'nın, ülkemizle uzaktan yakından ilişkisi yoktur. Kürt kardeşlerimin kendilerini temsil etmek için terör örgütlerine ihtiyacı da yoktur. Onlar kendi kendilerini temsil ederler. Meclis'te, bürokraside ve her yerde Kürt kardeşlerim diledikleri gibi işlerini yapıyorlar. Kürt kardeşlerimin de ekonomik, sosyal, kültürel sorunlarının çözümü için mücadele ettim. Elimize imkan geçtiğinde de bu sorunları çözdük. Kimse kökeni sebebiyle baskı altında olduğunu söyleyemez. Varsa bu konuda sıkıntısı olan bize gelsin.

Israrla Kürt kardeşlerimizi tahrik etmenin adı da ırkçılıktır. Biz Kürt ırkçılığına da karşıyız, Türk ırkçılığına da karşıyız. Çünkü bu ülke, bu vatan, bu devlet hepimizin. PKK eylemlerinin ardından, DEAŞ eylemlerinin karşısında dimdik duran milletimiz 15 Temmuz darbe girişminde de istikbaline sahip çıkma kararlılığını göstermiştir.

"KÜRT KARDEŞLERİMİN HAKKINI BEŞAR ESED'E KARŞI SAVUNDUM"

Bugün şu devletin, yarın öteki devletin oyuncağı olacak sonunda da bir kenara atılacaklar. Suriye'de yıllarca kimlik dahi verilmeyen Kürt kardeşlerim, haklarını elde edemedikleri zaman bizzat şahsım onların hakkını Beşar Esed'e karşı bizzat savundum. O iyi zamanlarımızda. Ama böyle bir derdi yoktu ki Esed'in.

ERDOĞAN, KONGRE ÖNCESİ VATANDAŞLARA SESLENDİ

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Ağrı il kongresi öncesi vatandaşlara seslendi.

Erdoğan'ın açıklamaları:

İbrahim Çeçen Üniversitesi'ne tıp fakültesini de getireceğiz. Hastanemizde biraz gecikmeler oldu. Mart ayına kadar da hastanemizi bitireceğiz. Belediyeyi kime verdiğiniz belli. 3.5 yıldır alanlar şu Ağrı'ya ne hizmet verdiler? Arka sokaklar şuralar buralar bir hizmet gördük mü? Seçtiğiniz belediye başkanı nerede? Emaneti kime veriyorsanız hesabı da ondan sormalısınız. Ama emaneti verdiğiniz kişi ortada yok. Mecburen kayyuma belediyeyi teslim ettik. Valimiz aynı zamanda kayyum olarak hizmeti sürdürüyor. Kalan 16 ayda da hizmet başarılı bir şekilde devam edecek. Sizlerden ricam 2019'un Mart'ına hep beraber iyi hazırlanmalıyız. 2019'un Kasım'ı bir reformdur. Bu reformu siyasi reform olarak sizlerle birlikte yapacağız. Mart ayında hastanenin bitmesinden bahsediyorum. Elimde şu anda projeleri ile her şeyi ile, bazen bilenler de konuşuyor bilmeyenler de konuşuyor. Bu ülkede hastane derseniz, biz geldik bu ülkede tüm halkımızı hastanelerle tanıştırdık.

"CUDİ'DE, GABAR'DA TERÖRİSTLERİ GÖMDÜK, GÖMÜYORUZ, GÖMECEĞİZ"

Biz tek millet olacağız. Bizde Türkçülük, Kürtçülük, Lazcılık, şuculuk, buculuk yok. Bizde sadece ve sadece tek millet var. Tek bayrak var. Rengi şehidimizin kanı. Vatanımızı bölmeye çalıştılar. Vatanımızı bölmeye çalışanlara da fırsat vermedik vermeyeceğiz. Tenrürek'ten tutun, Cudi'de, Gabar'a bütün teröristleri gömdük gömüyoruz ve gömeceğiz.

Bizi bölemeyecekler, ezanımızı susturamayacaklar.