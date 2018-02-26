Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda Cezayir'e hareketinden önce açıklamalarda bulundu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun dünkü açıklamalarına ilişkin soruyu yanıtlayan Erdoğan, " İçişleri Bakanımızın konuşmasında belli bir yerinde bir duygusallık olabilir ama ben de kendisi ile dün görüştüm, böyle bu trollerin yapmış olduğu açıklamalardaki bu tür kabine vs. bunlarla alakalı hiçbir şey söz konusu değil.. İstifası vs. asla söz konusu değil" dedi.
Salih Müslim'in Çekya'da yakalanmasıyla ilgili olarak Erdoğan, "Bir yanlışa düşülmemesi için adımlar atılıyor" diye konuştu.
Erdoğan'ın açıklamaları:
Cezayir'le ilişkilerimizi askeri, savunma sanayi ve kültürel alanda güçlendirmek istiyoruz. Hem ikili münasebetlerimizi hem de bölgesel konuları ele alacağız. Cezayir'in ardından Moritanya'ya geçeceğim, uzun zamandır bu ziyareti yapmayı çok arzuladım ama şimdi gerçekleştiriyoruz. Moritanya'ya Cumhurbaşkanı düzeyinde ilk resmi ziyaret olacaktır. Ardından ise Senegal'in başkenti Dakar'a bir ziyarette bulunacağım. 3. ziyaret Senegal ile mükemmel ilişkilerimizin nişanesi olacaktır.
Son ayağında ise Mali'ye geçeceğim. Bu da Cumhurbaşkanı seviyesinde ilk resmi ziyaret olacaktır. 14. yüzyıla dayanan tarihi bağları canlandıracağına inanıyorum.
İç sorunlarımızla uğraşmaktan diğer kıtalara açılma fırsatı bulamadık. Son 15 yılda süreci hızlandırarak devam ettiriyoruz. Afrikalı kardeşlerimizle kucaklaştık, hasret giderdik. Bugün 5 bine yakın Afrikalı öğrenci ülkemizde eğitim öğretim görüyor.
FETÖ terör örgütünün en çok istismar ettiği ülkelerin Afrika'da bulunduğunu görüyoruz. Örgütün tasfiyesine dair adım atan ilk ülkeler de Afrika kıtasındadır. Birçok ülke örgüt ile iltisaklı okulları kapattı Maarif Vakfımıza devretti. Ziyaret edeceğim ülkelerin hepsi de terörle mücadele etmiş veya terör tehdidi ile karşı karşıya bulunan ülkelerdir. Güvenlik alanında, işbirliğimiz gündemimizdeki diğer bir önemli konu olacaktır.
SORU-CEVAP
(Salih Müslim'in yakalanması) Konuyla ilgili olarak gerek Dışişleri gerek Adalet Bakanımız yakın bir takipte. Konuyu bir defa adım adım izliyorlar ve malum konunun İnterpol ayağı var. Oradan istenmesi ayağı var. Bütün bu çalışmaları Dışişleri Bakanımız ve Adalet Bakanımız takip ediyorlar. Orayla da görüşmeleri yapmak suretiyle yanlışa düşülmemesi noktasında adımlar atılıyor.
(Soylu'nun açıklamaları) Bu söylenenler veya bu biraz belki ifadem ağır olacak ama ahlaksız troller vasıtayısla yapılanlar bizleri rahatsız etmektedir. İçişleri Bakanımızın konuşmasında belli bir yerinde bir duygusallık olabilir ama ben de kendisi ile dün görüştüm, böyle bu trollerin yapmış olduğu açıklamalardaki bu tür kabine vs. bunlarla alakalı hiçbir şey söz konusu değil.. İstifası vs. asla söz konusu değil.
"TÜRKİYE'Yİ TROLLER İDARE ETMEYECEK"
Bu trol ahlaksızlıkları ülkemizin kendi içindeki birlikteliğini bozmaya yönelik atılan adımlardır. Türkiye'yi troller idare etmeyecek.
('64 yaşında kendinizi nasıl hissediyorsunuz?' sorusuna yanıt) Bir seyahate çıkıyoruz, 4 ülke. Bu pasta için çok çok teşekkür ediyorum.
SOYLU'NUN KONUŞMASI
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