AA'nın haberine göre, terör örgütü PYD/PKK’nın kırmızı bültenle aranan eski eş başkanı Salih Müslim, Çekya’nın başkenti Prag’da yakalandı. Türkiye, Salih Müslim için 13 Şubat'ta kırmızı bülten çıkarmıştı.







İçişleri Bakanlığı'nın terör suçlarından arananların yer aldığı kırmızı listeye 44, mavi listeye 26, yeşil listeye 34, turuncu listeye 37, gri listeye 89 yeni isim eklenmiş ve 4 milyon TL ödüllü kırmızı listeye eklenenler arasında terör örgütü PYD’nin eski lideri Salih Müslim de yer almıştı.

Terör örgütü PYD/PKK elebaşlarından Salih Müslim'in, Afrin'deki terör hedeflerine yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'nı karalamak için sosyal medyadan "Sivil katliamı yapılıyor" iddiasıyla Esad rejiminin Doğu Guta'da vurduğu çocukların fotoğrafını paylaştığı ortaya çıkmıştı.

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