Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti ve MHP arasındaki ittifak görüşmeleriyle ilgili, "Artık bu bitmiştir. Genel Başkanlar olarak bu konuda mutabık kaldık. İttifakın adına Cumhur İttifakı diyebiliriz" dedi.
Erdoğan, partisinin grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin, çocuk istismarıyla ilgili yapılacak düzenlemelerle ilgili sorusu üzerine, Erdoğan, AA'nın aktardığına göre şu yanıtı verdi:
"Çocuk tacizleri, bunlar tabii asla bağışlanabilir, görmezden gelinebilir konular değil. Şu anda 6 arkadaşımız bu konuyla ilgili çalışmalarını başlattılar ve süratle bu konuda bir neticeye varıp, ardından da inşallah hemen hemen yasal düzenlemesini yapıp bunu parlamentoya taşıyacağız. Zina konusunun da yeniden ele alınmasının çok çok isabetli olacağı düşüncesindeyim çünkü bu toplumun manevi değerler noktasında farklı bir konumu var. Biz AB sürecinde, bu bir özeleştiridir, onu söylemek zorundayım, bu konuda bir yanlışımız oldu ki zina ile ilgili düzenlemeyi de yapmak suretiyle tacizler, vesaireler, bunları belki de aynı kapsam içerisinde değerlendirmemiz lazım. Bu Türkiye'nin bir defa batı ülkelerinin bir çoğundan farklı konumda olduğunu gündeme getirmesi bakımından önemli."
KİMYASAL HADIM
"Kimyasal hadıma bakışınız nasıl?" sorusu üzerine Erdoğan, şöyle konuştu:
"Bu konularla ilgili olarak aklımıza, aklınıza ne geliyorsa, bunların hepsinin bilimsel anlamda çözüme kavuşturulması çok çok önemli. Buna malum kastrasyon deniliyor. Bu tür bir uygulama veya çok daha farklı bir şekilde cezai müeyyide... Yapılması gereken ve caydırıcılığı konusunda önem taşıyan ne ise bunu bizim yapmamız şart. Bu gerekiyor. Konuyla ilgili şu anda görevlendirilen arkadaşlarımızın çalışması ardından da Başbakan ve benim yapacağımız müşterek çalışmayla bir yere varacağız."
"Zina bizim için yeni. Biraz daha açabilir misiniz? Kapsamı ne olacak?" sorusuna Erdoğan, "Yeni değil, çok çok eski. Kapsamı daha da geniş. Tartışılsın. Bunlar bizim daha önce yasal düzenlemelerimizin içerisinde vardı. Biz AB'nin talepleri, vesaireleri doğrultusunda orada böyle bir adımı attık ama yanlış yapmışız." karşılığını verdi.
AFRİN İDDİALARI
Erdoğan, bir gazetecinin "Suriye rejim güçlerinin Afrin'e ilerlediğine yönelik haberler var?" hatırlatması üzerine "Onlar dün ciddi manada durduruldu." karşılığını verdi. Erdoğan, "Girme çabaları vardı da mı durduruldu?" sorusunu yanıtlarken "Onların SANA televizyonunun yaptığı bir yayından hareketle böyle bir şey çıktı. Ondan sonra bu durduruldu." diye konuştu.
"Putin ile yaptığınız görüşmeden sonra mı durduruldu?" sorusuna Erdoğan, "Görüşmelerden sonra..." cevabını verdi.
CUMHUR İTTİFAKI
İttifak Komisyonunun çalışmalarını tamamlanmasıyla ilgili soru üzerine Erdoğan, "Bu konuyla ilgili olarak üçlü grubun içerisinde başkanlarımız konuyla ilgili açıklamayı yapacaklar. Bizde de Mustafa Şentop arkadaşımız konuyla ilgili açıklamayı bugün veya yarın yapacak. Artık bu bitmiştir. Genel Başkanlar olarak bu konuda mutabık kaldık. Detaylar hakkında üçlü grup arkadaşlarımız kamuoyunu bilgilendirecekler." diye konuştu.
Erdoğan, "İttifakın adı belli oldu mu?" sorusuna "Cumhur İttifakı diyebilir. Mutabık kaldığımız, Cumhur İttifakı" yanıtını verdi. İttifakın iki partiyle mi sınırlı kalıp kalmayacağına ilişkin bir soru üzerine de Erdoğan, "Şu andaki görüntü iki partili gibi görünüyor ama bu üç olamaz diye bir şey yok. Şimdi AK Parti ve MHP olarak, kesinleşmiş olan bu." dedi.
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