Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, çocuklara yönelik istismarla ilgili olarak ,"Kimyasal hadım da gündeme gelecek" dedi. Dünkü Bakanlar Kurulu toplantısının ardından açıklama yapan Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, çocuğun cinsel istismarına karşı 6 bakanlı komisyon kurulduğunu söylemişti.

Çocuklara yönelik cinsel istismarla ilgili TBMM'de gazetecilere açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "Bu sorunun birçok çözümü ve ilgili başlıkları var. Cumhurbaşkanı da şimdiki toplantıda değerlendirdi, konuştuk. Tüm bunlarla ilgili Başbakan Yardımcımız Recep Akdağ ve ilgili bakanlarımızla bir komisyon kurduk. Tüm tedbirler,sorunların çözülmesine yönelik yapılması gerekenler ve atılacak adımların hepsini masaya yatırıp değerlendireceğiz. Özgecan cinayeti sonrasında ceza kanunlarında çok önemli artırımlar yapıldı aslında. Gelişmeler ve İhtiyaçlar karşısında yine hangi adımlar atılmalı, bu konuda titizlikle çalışılıyor." ifadelerini kullandı.

"BİRKAÇ GÜN İÇİNDE YÜRÜRLÜĞE KOYMA HUSUSUNDA İRADEMİZ VAR"

Vatandaşlar tarafından hadım ve idam istenilen dilekçelerin TBMM'ye gönderildiği hatırlatılan Gül, "Bu kastrasyonla (castration) ilgili bakanlığımızca bir yönetmelik çıkarılmıştı. Danıştay bunu yok edilme ibaresinden dolayı durdurmuştu. Ama biz üzerinde yeniden çalışıyoruz. Kimyasallarla bu cinsel isteği azaltma, ortadan kaldırma, infaz süresince ve sonrasında mahkeme kararıyla bunu belki birkaç gün içinde tekraren yine yürürlüğe koyma hususunda bir irademiz var. Bunu tekrardan gündeme getireceğiz, mahkeme sürüyor." şeklinde konuştu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin grup toplantısındaki anayasada değişiklik yapılırsa destek veririz çağrısı ile ilgili de konuşan Gül, "Bunlar parlementonun vereceği kararlar. Grup başkanlarımızın, partilerimizin yetkili organlarımızın vereceği karardır. Bu hususta bir şey söylemek şu anda doğru değil." dedi.

BOZDAĞ: 6 BAKANLI KOMİSYON OLUŞTURULDU

Bozdağ, "Hükümetimiz bünyesinde ilave tedbirler için 6 bakandan oluşan komisyon oluşturuldu. Her türlü ahlaksızlığa karşı, her türlü saldırıya karşı çocuklarımızı korumak hepimizin vazifesidir. Öncelikle de hükümetimizin, güvenlik güçlerimizin ve devlet kurumlarının başta gelen vazifesisidir. Çocuklarıma dönük cinsel istismar suçu başta olmakla birlikte bunu tamamıyla ortadan kaldırmak sadece hükümetin çalışmasıyla yapılacak bir şey değil. Ev ev, sokak sokak, mahalle mahalle mücadele etmeliyiz. Bu konuda duyarlılığı birlikte artırmalıyız. Sadece cezalar ile bu meseleyi halledemeyeceğimizi hepimizin bilmesi gerek. Tabi en ağır cezalar verilecektir. Bu işin bir boyutu yani çocuklarımızın istismar edildikten sonra bir caydırıcı boyutu var. Burada sorumluluk 80 milyon insanın tamamına aittir. Birlikte mücadele etmeliyiz.'' ifadelerini kullanmıştı.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER