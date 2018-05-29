Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü.

Görüşmede Suriye'de yaşanan son gelişmeler ele alındı.

İki lider arasındaki görüşmede, Suriye'nin yanı sıra başta enerji olmak üzere iki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler görüşüldü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarının verdiği bilgiye göre görüşmede iki lider Suriye'de siyasi çözümün önünün açılması için Astana mekanizmasıyla elde edilen kazanımların önemine işaret ederken, sürecin Birleşmiş Milletler çerçevesinde sağlıklı bir şekilde ilerlemesi için rejimin ve muhalefetin yapıcı davranmaya özen göstermesi gerektiğini belirttiler. İki liderin Suriye'nin toprak bütünlüğünün önemine vurgu yaptığını belirten kaynaklar, görüşmede Erdoğan'ın Suriye ile ilgili siyasi süreçte PYD/YPG ve bunların güdümündeki gruplara yer verilmemesi gerektiğini belirttiğini bildirdi.

Erdoğan ve Putin'in Suriye'nin İran ile İsrail arasında bir çatışma sahası haline dönüşmemesi gerektiğini belirttiği de kaydedildi. Kaynaklar görüşmede enerji başlığı altında Akkuyu nükleer santral projesinin yan ısıra Türk Akımı doğalgaz boru hattı projesindeki ilerlemelerin memnuniyet verici olduğunun ifade edildiğini belirtti. Erdoğan ve Putin görüşmede giderek daha da gelişmekten olan ikili ekonomik ilişkilerde yerli paraların kullanımının önemine de işaret etti.

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