Türkiye her ne kadar güneş ışığından yararlanan bir ülke olsa da Nisan ve Ekim ayları arasında güneş ışınlarının dik gelmemesi nedeniyle D vitamini, tabii kaynaktan yeterli ölçüde sağlanamıyor.

Prevalence and Vitamin D Deficiency and Associated Factors in Turkey araştırmasına göre Türkiye’de 10 kişiden 9’unda D vitamini eksikliği görülüyor. Çalışmaya göre D vitamini eksikliğinin kadınlarda görülme sıklığı yüzde 93 olup erkeklerden daha yüksek.

“D Vitamini eksikliği çocuğun bağışıklık sistemini etkiliyor”

Çocuk Endokrinolojisi Uzmanı Prof. Dr. Serap Semiz, “D vitamini vücutta kalsiyum dengesinin düzenlemek, kemik mineral yapısının oluşmasını sağlamak, büyüme-gelişmeye katkıda bulunmak ve bağışıklık sistemini güçlendirmek gibi son derece önemli bir işleve sahiptir. Bu önemli işlevlerinden dolayı D vitamini gereksinimi, hızlı büyüme dönemlerinde artar. Çünkü eksikliğinde, çocuklarda büyüme ve gelişme etkilenebilir, ciddi bir metabolik kemik hastalığı olan raşitizm ortaya çıkabilir.” dedi.

D vitamini eksikliğinin pek çok nedeni olduğunu belirten Semiz, bunları güneş ışınlarından yeteri kadar yararlanamamak, D vitamininden zengin besinleri yetersiz tüketmek, annenin hamilelikte ve emzirme döneminde artan D vitamini gereksinimi karşılayamaması, bazı ilaçlar, barsak emilim sorunları ve kronik hastalıklar olarak sıraladı.

Prof. Dr. Serap Semiz ayrıca D vitamininde doğru doz alımının önemine dikkat çekti. Semiz, hamileler veya emziren annelerde günlük 600-2000 IU D vitamini almalarının, çocuklara 1 yaşına gelinceye dek günde 400 IU, 1-18 yaş arasında 600 IU D vitaminini düzenli olarak verilmesinin önemli olduğunu vurguladı. Bilinçsizce kullanılan yüksek dozdaki D vitamininin sakıncalı olduğunu belirtti ve bu nedenle D vitamini takviyesi hekim önerisi olmadan yapılmamalı tavsiyelerinde bulundu.

“37.enlem ve üzerinde D Vitamini eksikliği ve kronik hastalık riski artış gösteriyor”

Endokrinoloji ve Metabolizma Uzmanı Prof. Dr. Rüştü Serter ise D vitamini eksikliği ve kronik hastalıkların 37. enlemin üzerinde kalan ülkelerde artış gösterdiğini açıkladı. Türkiye’de de 37. enlem üzerinde olduğu için D vitamini eksikliğinin yaygın olduğunu ifade etti. Prof. Dr. Serter, D Vitamininin kas iskelet sistemi ve immün sistem başta olmak üzere vücudumuzdaki tüm sistemleri etkilediğini, kardiyovasküler hastalıklardan diyabete, obeziteye, kemik sağlığına ve kansere kadar birçok hastalıkla ilişkisi olduğunu belirtti. D Vitamini eksikliğinin sıklıkla rastlanan belirtileri arasında yorgunluk ve bitkinlik olduğunu belirten Prof. Dr. Rüştü Serter D Vitaminin diyabete de etkisinden de söz etti.

Türkiye’de son 10 yılda diyabetli hasta sayısının yüzde 7’den yüzde 14’e ulaştığını, D vitamininin diyabet gelişiminin de önüne geçmesi açısından oldukça önem taşıdığını sözlerine ekledi ve eksikliği saptamak için detaylı bir kan analizi yaptırmanın öneminin altını çizdi.

Rüştü Serter; ”Güneş ışınlarından D vitamini alabilmemiz için güneşlenme zamanına dikkat etmek gerekir. Örneğin haftada en az 3 gün 10:00-15:00 saatleri arasında 15-20 dakika kadar güneş ışınlarıyla temas edilmesi gerekiyor. Faktör 15’in üzerindeki güneş yağları ise güneşi bloke ediyor. Bunlara dikkat edilmezse yazın alınan güneşin D vitamini ihtiyacını karşılamaması söz konusu olabilir. Öte yandan aşırı güneşe maruz kalma ise cilt kanseri riskini artıyor.” dedi. Diğer taraftan besinlerle vücuda alınan D vitamininin çoğu zaman günlük alınması gereken miktarın altında kaldığını da vurguladı.