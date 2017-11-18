Danla Bilic, Beyaz Show'a konuk oldu! Danla Bilic kimdir?

YouTube ve Instagram'daki takipçi sayılarıyla ön plana çıkan isimlerden olan ve makyaj videolarıyla tanınan Danla Bilic, dün akşam ekrana gelen Beyaz Show'a konuk oldu.

Dün akşam canlı yayınla ekrana gelen Beyaz Show'un konukları arasında Serdar Ortaç, Binnur Kaya, Uraz Kaygılaroğlu, Demet Özdemir ve Danla Bilic yer aldı.

Çektiği makyaj videolarıyla tanınan ve hem YouTube'da hem de Instagram'da fenomen olan Danla Bilic, konuk olduğu Beyaz Show'da aldığı kilolara ilişkin de açıklamalarda bulundu.

Instagram'da 2.3 milyon takipçisi bulunan ve YouTube'da da yaklaşık 1,5 milyon abonesi olan Danla Bilic, aldığı kilolara ilişkin yaptığı açıklamada "15 kilo aldım. Takipçilerim nasıl kilo aldığımı videolardan takip ettiler. Bundan sonraki formatta ise hafta hafta nasıl kilo verdiğimi görecekler." dedi.

DANLA BİLİC KİMDİR?

Danla Bilic, 5 Ekim 1994 tarihinde Kütahya'da dünyaya geldi. Üniversite eğitimini Beykent Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nde sürdüren Danla Bilic'in gerçek adı Neslihan Damla Akdemir'dir. YouTube'da bir kanalı bulunan Danla Bilic, çektiği makyaj videolarıyla dikkat çekmiş ve popüler olmuştur.

Kısa süre içinde YouTube'da 1 milyon abonesi bulunan Danla Bilic'in günümüzde yaklaşık 1,5 milyon abonesi bulunmaktadır. Öte yandan Instagram'da da 2,3 milyon takipçisi bulunan Danla Bilic, kendi makyaj markasını oluşturmuş ve satışlarına başlamıştır.

Danla Bilic

Danla Bilic kimdir?

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