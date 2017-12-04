Darbe girişiminin yarattığı zararlar FETÖ'cülerden tazmin edilecek

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ( TMSF), 14 Kasım’da bakanlıklara ve kurumlara önemli bir yazı gönderdi. Yazıda, TMSF’nin Başbakanlık’ın talimatıyla 15 Temmuz darbe girişimi nedeniyle yaşanan zararların hesaplanması çalışmaları için koordinasyonla görevlendirildiği vurgulandı. TMSF, bu amaçla tüm bakanlıklar ile kurumlardan, uğradığı maddi zararları delilleriyle birlikte bildirmesini istedi.

KURUMLAR 31 ARALIK’A KADAR BİLDİRECEK

Gazete Habertürk'ten Aykut Yılmaz'ın haberine göre, kurumların araştırma sonuçlarını 31 Aralık 2017’ye kadar TMSF’ye iletmeleri istenen yazıda, hain örgüt tarafından milletin önüne konulan faturanın zararın müsebbibi örgütle irtibatlı kişi ya da kuruluşlardan tazmin edilmesinin sadece hukukun değil, vicdani sorumluluğun da gereği olduğu vurgulandı. Yazıda, “Bunun doğal sonucu olarak örgütün ve militanlarının, devletin içine sızmış militanları üzerinden devletin imkânlarını kullanmak ve milletimizin halisane duygularını istismar etmek suretiyle elde ettikleri servet üzerinden söz konusu zararın karşılanması, hakkaniyetin gereği olarak ortaya çıkmaktadır. FETÖ’yle irtibatlı ya da iltisaklı olan kişi ve kuruluşlardan milletimizin her ferdinin üzerine yüklenen bu ağır maliyetin en azından maddi olarak hesaplanabilen kısmının tazmini yönünde hukuki girişimlerin başlatılmasının isabetli olacağı düşünülmektedir” denildi.

FETÖ’CÜLERDEN HESABI SORULACAK ZARARLAR

TMSF tarafından gönderilen yazıda, darbe girişiminin maliyetinin, darbe girişimi gecesi çıkan olaylar sonucu oluşan maddi zarar, darbe girişiminin bozduğu istikrar ortamı nedeniyle ülke ekonomisine sirayet eden zarar, Türkiye’nin marka değeri ile imajının uluslararası arenada bozulması nedeniyle oluşan değer kaybından kaynaklı zarar olarak 3 ana başlıkta hesaplanacağı kaydedildi. Kurumlardan, bildirilmesi istenen zarar kalemlerinden bazıları şöyle:

- Darbecilerin sarf ettiği her türlü mühimmat (Hava araçlarının ve askeri araçların harekâtı için yapılan sarfiyat, harcanan mühimmat vs.).

- Darbecilere karşı koymak için güvenlik güçlerinin sarf ettiği mühimmat ile kamu kuruluşlarının aldıkları tedbirlere ilişkin harcamalar.

- Özel ve kamu binalarına verilen zarar ziyan.

- Şehit ve gazilerin tedavi masrafları, yakınlarına ödenen tazminat ve bağlanan maaşlar gibi şehit ve gaziler ile bunların yakınlarına yapılan ve gelecekte yapılması öngörülen harcamaların bütünü.

- Faiz oranlarındaki artış (Kamu ve özel sektör borçlanma maliyetlerine etkisi, faizlerin yatırım iştahı üzerindeki olumsuz etkisi nedeniyle oluşan zarar).

- Döviz kurlarındaki artış ve borsada meydana gelen düşüş nedeniyle oluşan zarar.

- Reel sektörde meydana gelen, sipariş iptalleri dahil her türlü zarar.

- Güven ve istikrar ortamının tesisini teminen yapılan ilave harcamalar (Teşvik ve destek vb.).

- Turizm gelirlerindeki düşüş.

- Darbeye karışan örgüt mensupları ile örgütle iltisakları nedeniyle kamudan ihraç edilenlere devlet tarafından yapılan eğitim harcamaları.

- İşsizlikteki artış.

- Kamuda azalan insan kaynağı nedeniyle verimliliğin düşmesinden kaynaklanan kayıplar.

- İlgili KHK’lar sebebiyle kapatılan kurumlarda çalışan personele yapılan ve yapılması öngörülen işsizlik maaşları.,

FETÖ’cü hainlerin 15 Temmuz gecesi Ankara Gölbaşı’ndaki Özel Harekât Merkezi’ne düzenlediği saldırıda, 51 kahraman şehit olmuştu