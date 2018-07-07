Show TV'nin yeni dizisi Darısı Başımıza’nın ikinci bölüm 2. tanıtımı yayınlandı. Öykü ve Ozan’ın karşı karşıya geldiği tanıtımda aileler akşam yemeğinde buluşuyor. Ozan kendisiyle konuşmaya çalışan Öykü’yü engellerken, Merter oteldeki adamı bulmak için Rüya’yı sıkıştırıyor. "Bir Tutam Aşk, Bir Yudum Mutluluk ve Bolca Kahkaha!" mottosuyla yola çıkan Darısı Başımıza, her Çarşamba Show TV’de ekrana geliyor.
DARISI BAŞIMIZA'NIN 2. BÖLÜMÜNDE OLACAKLAR
Darısı Başımıza’nın önümüzdeki Çarşamba akşamı ekrana gelecek 2. bölümünde Ozan’ı beklemediği bir anda Cem’in üvey abisi olarak karşısında gören Öykü, ne yapacağını şaşırır. Bu esnada aileler arasında yaşanan kavganın şiddeti, Öykü için fırsata dönüşür. İsteme merasimi ertelenir. Ancak Cem’in bu durumu kabul etmeye hiç niyeti yoktur. Ne yapıp edecek, Öykü’yle en kısa zamanda evlenecektir.
Ozan, Öykü’yü kardeşinin nişanlısı konumunda görmüş olmanın şokunu atlatamamışken, Cem’in Öykü’yü aslında hiç aldatmamış olduğunu öğrenince iyice sarsılır. Öfkesiyle suçlayacak birilerini arayan Ozan için oklar, Öykü’ye dönmüştür. Canan, oğlu Cem’in mutluluğu için kartları yeniden dağıtmaya karar verir ve Aksoyları evine yemeğe davet eder. Yemek iki taraf için de gergin geçecektir. Bu sırada Öykü’nün çektiği acıyı hisseden Rüya, kardeşinin mutluluğu için İzmir’de Öykü’nün öpüştüğü adamı araştırmaya başlar. Ne yapıp edip o adamı bulacak ve Öykü’yle yüzleştirecektir.
Çaresiz ilk yardım alacağı kişi, aşk doktoru Merter olacaktır. Merter ve Rüya müşteri listesini bulmak üzere otele sızarlar. Ancak plan istedikleri gibi gitmeyecek, ikili başlarını bir hayli belaya sokacaklardır. Tüm bunlar olurken Zerrin, yıllar sonra karşısında gördüğü Canan’a yeniden kinlenmeye başlar. Canan’ın babasının hikâyelerini çalarak daha fazla prim yapmasına izin vermeye hiç niyeti yoktur. Ancak bir kanıt bulmadan yola çıkması da zor olacaktır. Resmiye, Ferrin ve Zerrin’in güçlerini birleştirmeleri gerekecektir.
Rüya içinde İzmir’deki adamın adının soyadının yazılı olduğu zarfla Öykü’ye yaklaşırken, karşısında gördüğü mutlu manzaraya daha fazla katlanamayan Ozan, çareyi Öykü’yü sıkıştırmakta bulur; Ozan kararını vermiştir. Öykü en yakın zamanda Cem’den ayrılacaktır. Ancak Ozan’ın tehdidine karşı Öykü’nün aldığı karar, ortalığı bir hayli karıştıracaktır.
DARISI BAŞIMIZA, EKİBİYLE GÖZ KAMAŞTIRIYOR
Gold Film’in yapımcılığını üstlendiği, senaryosunu Deniz Dargı’nın kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Barış Yöş’ün oturduğu Show TV’nin merakla beklenen yeni dizisi “Darısı Başımıza”nın başrollerini Ozan Dolunay, Elif Doğan ve Devrim Yakut paylaşırken, oyuncu kadrosunda Açelya Topaloğlu, Özgün Karaman, Nergis Kumbasar, İbrahim Kendirci, Sevinç Erbulak, Dilek Çelebi, Ulvi Alacakaptan, Yüksel Ünal, Burak Can, İlay Erkök, Gizem Ergün, Eda Başlamışlı gibi güçlü isimler yer alıyor.
Darısı Başımıza’nın yeni bölümü Çarşamba günü saat 20.00'de Show TV'de!
İşte Darısı Başımıza'nın 2. bölüm 2. fragmanı:
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