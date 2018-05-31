Sokak ortasında kadına şiddet, bu defa çok farklı bitti. Olay, İstanbul Kâğıthane’de yaşandı. Boşanma aşamasında olan Mehmet T. ile eşi Nevin T., İstanbul Adalet Sarayı’ndaki duruşmadan dönerken cadde ortasında tartıştı. Mehmet T., genç kadına bir anda saldırdı. Dayakçı koca, itip tekme atarak yere düşürdüğü eşine elindeki rulo halindeki kâğıtlarla vurmaya başladı.

Tam bu sırada devreye, olayı gören 2 temizlik işçisi girdi. İşçilerden biri, genç kadını kurtarmak için Mehmet T.’ye adeta uçarak kafa attı. Mehmet T. aldığı darbeyle yere yığılırken, kısa sürede olay yerine çok sayıda vatandaş toplandı. Çevredekiler bir yandan polisi ararken, bir yandan da dayakçı kocayı tutarak kaçmasını engelledi.

Gazete Habertürk'ün haberine göre temizlik işçisi, bu sırada ayağa kalkan Mehmet T.’yi ikinci kez kafa atarak yere yıktı. Mehmet T.’yi, kısa sürede olay yerine ulaşan polis ekipleri gözaltına aldı. Darbeler nedeniyle dudağı patlayan Nevin T. de ifadesi alınmak üzere Sadabat Polis Merkezi’ne götürüldü.

İNKÂR ETTİ, SERBEST

Yüzünde şişlikler oluşan Mehmet T., kısa süre sonra, elinde buzla adliyeye sevk edildi. Genç kadının şikâyetçi olduğu Mehmet T., olayın güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerine rağmen ifadesinde dayağı inkâr etti: “Eşime vurmadım. Konuşurken eşim bir anda kendi kendine vurmaya başladı. Arkamdan uçarak birileri tekme atmaya başladı. Çok kalabalıktılar. Eşimin bana oyun kurduğunu düşünüyorum.” Dayakçı koca, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

‘İMDAT’ DİYE BAĞIRIYORDU

Tanıklardan Mehmet Kaya, olayı şöyle anlattı: “Bir kişi kadını dövüyordu. Kadın ‘Polis, imdat’ diye bağırıyordu. Yoldan geçen bir kişi de koşarak saldırgana kafa attı. Vatandaşlar daha sonra adamın üzerine çullandı.” Ayşe Atasoy ise “Çığlık sesleriyle dışarı çıktık. Kadın yere yatmış şekilde bağırıyordu. Kendini korumaya çalışıyordu. Vatandaşlar müdahale etti” dedi.

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