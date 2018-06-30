Denize sıfır obada yaz keyfi

Antalya’da 5 yıldızlı otellerin yoğun bulunduğu bölgenin yanında yer alan Kumköy Mahallesi’ne giden onlarca kişi, serinlemek amacıyla sahilde kendi çabalarıyla yaptıkları derme çatma yerlerde yaz mevsimini geçiriyor.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre vatandaşlar, denize sıfır kurdukları oba ve çardaklarda yazın keyfini çıkarıyor.

Kumköy Mahalle Muhtarı Hüseyin Oruç, sahilde 5 yıldızlı otellerin yoğunluğu nedeniyle sadece bu bölgenin boş kaldığını söyledi: “Halk yazın gelip burada oba ve çardak kuruyor. Kış gelince oba ve barakalar geri gidiyor. Yaylası olan yaylaya gidiyor, imkânı olmayan buraya geliyor.

Farklı şehirlerden de son dönem gelmeye başladılar. Köyümdeki haneden daha fazla oba var. Köyümün hanesi 500’den fazla. ‘İki boğazın arası doldu’ diyebiliriz.”

‘DİZİLER TATİLE GİRİNCE BURAYA GELİYORUZ’

Römorkunun üstünü kapatarak yazı burada geçirenlerden İbrahim Köse (64) ise “En az 2 ay kalıyorum. Su köyden geliyor. Elektriği arabadan alıyoruz. Ekonomik durumu iyi olan, güneş panelleri kuruyor. Burası serin, köyün için yanıyor” dedi.

Kamile Gül (64) de izledikleri diziler sezon tatiline girince Kumköy sezonunu açtıklarını dile getirdi. Eşi ve çocuklarıyla kurdukları çadırda yaşayanlardan Belgin Çakıcı (34) ise haziran başında Kumköy’e geldiklerini, okul açılıncaya kadar da kaldıklarını anlattı: “Balığa çıkıyoruz. Çocuklar yaz tatilini burada geçiriyor. Otele verecek paramız yok. Çocuklar denize girip güneşleniyor. Köyden su geliyor, elektriği de kablo ile araçtan alıyoruz.”