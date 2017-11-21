Dikmen Yaylası'nda kar kalınlığı 25 santimetreye ulaştı

Sakarya'nın Hendek ilçesine bağlı Dikmen Yaylasında kar kalınlığı 25 santimetreye kadar ulaştı.

İHA'nın haberine göre, havaların soğumasının ardından Sakarya'nın bin 725 rakımlı en yüksek noktası olan Hendek ilçesine bağlı Dikmen Yaylası'nda gece saatlerinde başlayan kar yağışı ile yayla tamamen beyaza büründü. Yüksek kesimlerde etkisini gösteren kar yağışı Dikmen Yaylası'nda 25 santimetreye kadar ulaştı.

Dikmen Yaylası