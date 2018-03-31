Adana Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, yaklaşık 1.5 yıl önce bir kamu bankasından gelen dolandırıcılık ihbarıyla harekete geçti. Polis, yaptığı çalışmada bankadan 3 milyon TL ihtiyaç kredisi çekildiğini ve hiç ödeme yapılmadığını saptadı. Çalışma derinleşti, 105 kişiye batık 3 milyon TL’lik krediyi Hakan İ. isimli banka görevlisinin verdiği tespit edildi.

İHA'nın aktardığına göre; polis bankada hem fiziki hem de teknik takip sonucunda Hakan İ.’nin 2’si kadın 12 kişiden oluşan bir çete kurduğunu, sahte belgelerle kredi çektirdiğini saptadı. Polis, Savaş E. isimli bir öğretmenin de işin içinde olduğunu ancak geçen yıl hayatını kaybettiğini, Kenan K., Arif Ö., Derya A. ve Nesrin C.’nin çetede aktif rol oynadığını tespit etti.

Lüks hayat süren çete üyelerinin SGK’yla hiçbir bağlantısı bulunmayan dilenci, uyuşturucu bağımlısı ve hırsızları bularak kredi çekmeye ikna ettikleri belirlendi. Zanlıların ayarladığı şahısları bankaya götürmeden önce takım elbise giydirdiği ve çete lideri Hakan İ. aracılığıyla kredi başvurusu yaptırdıkları ortaya çıktı.

SAHTE SGK BELGESİ

Bankada çalışan diğer görevlilerin şüphelenmemesi için bu ‘müşteri’lere sahte SGK belgesi hazırlayan çetenin, bu yöntemle 105 kişiye 20 bin ile 30 bin TL arasında ihtiyaç kredisi çektirdiği anlaşıldı. Bu tespitlerin ardından, bankayı 3 milyon TL zarara uğratan çetenin lideri Hakan İ. işten atıldı. Soruşturma kapsamında önce Kenan K. ile Arif Ö. tutuklandı. Polis önceki sabah Adana ve Hatay’da eşzamanlı baskınlar düzenledi ve aralarında Hakan İ.’nin de bulunduğu 2’si kadın 9 kişiyi gözaltına aldı.

‘MÜŞTERİ’YE YÜZDE 40

Polis, çetenin kredi çektirdiği şahıslara toplam tutarın yüzde 40’nı verdiğini belirledi. Soruşturmayı yürüten savcılıkş krediyi çeken şahısların şüpheli olarak ifadesinin alınmasını ve tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasını talep etti. Polis, 105 kişiyi de ifadesini aldıktan sonra serbest bıraktı

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