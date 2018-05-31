Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ile 4 Haziran’da Washington’da yol haritası açıklanacak Münbiç planının detaylarını anlatırken, YPG’nin Münbiç’ten çekilmesine Türkiye’nin nezaret edeceğini, bunu denetleyeceğini söyledi. Çavuşoğlu, hangi PKK’lının nereye gideceğine ilişkin teknik detayları iki ülkenin askeri ve istihbari birimlerinin çalıştığını ifade etti. Çavuşoğlu, 25 yıl önce 5 vatandaşımızın hayatını kaybettiği Solingen faciasının 25. yıldönümü anma törenine katıldıktan sonra Almanya’dan dönüş yolunda uçakta, aralarında Gazete Habertürk Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir'in de aralarında bulunduğu gazetecilerin sorularını yanıtladı. Çavuşoğlu şunları söyledi:
MERKEL’İN DAVETİ: Merkel’e Cumhurbaşkanı’mızın, Başbakan’ımızın selamını ilettim. ‘Başbakan’ımızla görüşmeniz çok verimli geçmiş, Cumhurbaşkanı’mızla telefonla görüştünüz’ dedim. ‘Cumhurbaşkanınızı seçimden sonra bekliyoruz’ dedi. Daha önce hem Steinmeier’le hem de Merkel ile görüşmesinde bu ziyaret konuşuldu. O zaman seçim de yoktu. Şimdi selamını iletince Merkel direkt, ‘Seçimden sonra ziyaretini bekliyoruz’ dedi. Resmi davet cumhurbaşkanından gelebilir o ayrı bir şey ama Merkel’in de başbakan olarak ‘Bekliyoruz’ demesi doğal bir şey. Almanya’da icranın başı Şansölye’dir. Davetin yapılması başka birşey, ziyaretin gerçekleşmesi başka bir şey. Aramızda geçen bir diyalog bu. Ben de verdikleri destek nedeniyle teşekkür ettim.
5 ALMAN’IN İADESİ: Dışişleri Bakanı ile ikili ilişkileri, birçok boyutunu konuştuk. Normalleşme sürecini hızlandırma konusunda teyitleştik. Terörle mücadeleyi, iadeleri, PKK, FETÖ ile ilgili verdiğimiz listeyi konuştuk. 5 Alman vatandaşı var Türkiye’de. Bazıları çıkmış hapisten, yurtdışına çıkış yasağı varmış. Ben de kendisine, ‘Yargı sürecinde halloluyor zaten birçok iş’ dedim.
SAVUNMA SANAYİİ: Bazı silah sistemleri onay aşamasında. Bazılarında şirketler pazarlık yapıyor, daha anlaşma sağlanamamış. Onay çıkanlar var, onay bekleyenler var. Motor işini daha sonraya bırakmıştık. Ortak üretime geçme vardı. Hepsi aşama aşama olacak. Hiçbir problem kalmaz.
ABD İLE MÜNBİÇ MUTABAKATI: YPG’nin Münbiç’ten çekilmesine nezaret edeceğiz, denetleyeceğiz. YPG çekildikten sonra bölgenin güvenliği ile ilgili tedbirleri biz alacağız, boşluk oluşmasın ve başka terör örgütleri girmesin diye. Temel kriter buranın demografik yapısı. Münbiç modelini başarıyla uyguladıktan sonra Suriye’nin kuzeyinin istikrara kavuşturulmasından sonra diğer adımlar atılır. Bu, daha sonrası için bir model olacak. Aynı şekilde Rakka ve Kobani gibi şehirlerde de aynı model uygulanacak.”
BÜYÜKELÇİ DÖNER: Büyükelçimiz Washington’a tabii ki döner. İstişarelerimizi yapıyoruz zaten; büyükelçiyi çekmeyiz. Benim ziyaretimde büyükelçinin orada olması önemli. Bir an önce gidip de hazırlıkları yapması önemli. Zaten Sayın Cumhurbaşkanı’mız da kendisini kabul edecekler.
F-35’LERİN TESLİMATI: “ Benim şahsen bir endişem yok. Çünkü bu paraları ödenmiş, kapsamlı bir anlaşma. İçinde parça üretimi de var. Bugüne kadar taksitlerimizi ödemişiz. Bu anlaşma S-400 veya başka bir konuya bağlı değil. Benim canım sıkıldı, oynamıyorum diyeceği bir anlaşma da değil. Hukuki yükümlülükleri de var. Kongreden söylemler geliyor kısıtlamaya yönelik. Şu ana kadar hükümet kanadından böyle bir baskı yok; vermiyoruz diye. O nedenle ben bir endişe görmüyorum. En kötü senaryoyu düşünelim. O zaman hukuki bir süreç olur. Hava savunma sisteminde müttefiklerinden alamayınca çaresiz kalmadıysak burada da çaresiz kalmayız.
‘İLİŞKİLER NORMALLEŞİR’
“Varsayımlar üzerine konuşmak doğru olmaz. ‘Masaya ben onu koydum, o onu koydu’. Sizin söylediğiniz şeyler ancak ilişkiler kopma noktasına gelince konuşulacak konular. Türkiye’ye karşı çok hasmane, düşmanca tutum olmadığı zaman en ufak anlaşmazlıkta, ‘Ben de böyle yaparım’ diye masaya bir şey konulmaz. Özellikle Münbiç modelini uygulamaya başlarsak, FETÖ iadesi de çok ciddi konu. Bu iki konuda adım atılabilir. Diğeri YPG’ye verilen destek; bunları yoluna koyabilirsek ilişkiler normalleşmeye başlar.”
TRUMP-ERDOĞAN DİYALOĞU
“Bence birbirini iyi tanıyan iki lider. Trump’ın Türkiye’ye karşı büyük bir saygısı ve sevgisi var. Türkiye ile ilişkilerin bozulmasını istemiyor. ‘Bu ilişkiler niye böyle diye?’ yer yer sesini yükselttiğini biliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı’mıza son derece büyük bir saygısı var. Telefon konuşmalarında bu görülüyor. Trump’la tüm görüşmelerde ve telefon konuşmalarında vardım. Gerçekten Trump’ın Türkiye’ye karşı çok büyük bir sevgisi var. Cumhurbaşkanı’mıza da aynı şekilde var. Cumhurbaşkanı‘ mız da var olan problemleri Trump’a açık şekilde söylüyor.”
YPG NEREYE GİDECEK?
“ABD, YPG ile ne kadar iş tutar, ne kadar tutmaz bilemem ama benim edindiğim izlenim, Kandil ve PKK bağlantılı olanları buradan çıkarmak istiyor. YPG ile Kandil arasındaki bağı koparmak istiyor. YPG ayrılacak, nereye gidecek, çöllere mi gidecek? Ne kadarına silah bıraktırıp normal hayata döndürecekler, bunların detayı önemli. İstihbarat, asker bunların detayını görüşüyorlar. Uygulama safhasını gözetecekler. Teknik hazırlık çalışmalarını askerimiz, istihbaratımız zaten görüşüyorlar. Anlaştıktan sonra hızlı bir şekilde yapılacak. 4 Haziran’da takvim çıkma ihtimali var. Takvime bağlı, somut adımlar içeren yol haritası. Ortak bir açıklama yapacağız o gün.”
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