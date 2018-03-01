2010 verilerine göre tam 20,3 milyon Türk vatandaşı diyabet ve prediyabet hastası. Bugün ise bu rakamın daha da yüksek olduğu tahmin ediliyor. Fitoterapi Uzmanı Dr. Ümit Aktaş, Diyabet ve Zayıflama Kürleri kitabında; "Tip 2 diyabeti 3 ay içinde, 10 basit adımı izleyerek tam şifa ile tedavi etmek mümkün, üstelik hiç ilaç kullanmadan!" diyor.

2010 yılında yapılan TURDEP II Çalışması'na göre Türkiye'de 20 yaş üstü nüfus içinde 6,5 milyon diyabet, 13,8 milyon prediyabet hastası var. Bu çalışmaya göre, ülkemizde diyabet oranı yüzde 13,7, prediyabet oranı ise yüzde 28,7 olmuştu. 1998 yılında yapılan TURDEP 1 Çalışması'nda ise diyabet hastalarının oranı yüzde 7,2, prediyabet dediğimiz diyabete aday hastaların oranı ise yüzde 6,7. Yani 12 sene içinde ülkemizde diyabet hastalığı iki katına çıktı. Diyabete aday hasta sayısı tam dört kat arttı.

"Bu rakamların yorumu çok basit" diyen Dr. Ümit Aktaş, şunları söyledi:

* Diyabet ülkemizde hızla artıyor, hatta patlıyor!

* Son 50-60 senedir uygulanan Tip 2 diyabet tedavisi, diyabet hastalarına verilen beslenme önerileri hiçbir işe yaramıyor, hastaları daha çok hasta ediyor.

* Hastalık daha da ilerliyor, vücutta yaptığı tahribat giderek artıyor.

LANCET'TE YAYINLANDI: TİP 2 DİYABET İLAÇ KULLANMADAN İYİLEŞEBİLİR

Diyabetin ilaçlarla değil doğru beslenmeye dayalı bir yaşam modeli ile tedavi edilebileceğini iddia eden Fitoterapi Uzmanı Dr. Ümit Aktaş, bu iddiasının birkaç ay önce tıp dünyasının en prestijli yayınlarından biri olan Lancet’ta yayınlanan bir çalışma da doğrulandığını ifade etti.

Bu çalışmanın bulguları tip 2 diyabetin ilaç kullanmadan, sadece diyet ve egzersizle iyileştiğini gösteriyor.

Dr. Ümit Aktaş'a göre, eğer sağlıklı beslenmeye geri dönmezsek 40 yıl içinde nüfusun tamamı diyabetli olacak.

Aktaş, gelişen tehlikeyi şöyle tarif etti: "Diyabet tedavisi için kılavuzlar, tedavi protokolleri vardır. Hastanın kan şekeri değerleri yüksekse hemen ilaç verilir. İlaçla birlikte hasta diyetisyene yönlendirilir. 'Diyabet diyeti' adı altında bol bol tam tahıl ürünü içeren bir diyet başlanır. Hastaya, ‘siz diyabet hastasısınız, günde en az 130 gr. karbonhidrat içeren diyetlerle beslenmelisiniz’ denilir. Bir süre sonra verilen ilaç hastanın kan şekerini dengelemeye yetmez olur, ilacın dozu artırılır. Yetmez, başka diyabet ilaçları eklenir. O da yetmeyince insülin iğnesine geçilir. Hatta öyle bir noktaya gelinir ki, pankreas artık insülin üretememeye başlar. Tip 2 diyabet hastası, artık tip 1 diyabete terfi etmiştir!"

10 ADIMDA TİP 2 DİYABETE İLAÇSIZ ÇÖZÜM

Dr. Ümit Aktaş, diyabeti ilaçsız tedavi etmeyi 10 adımda özetledi:

1. Şekerden uzak dur

Bir Tip 2 diyabet hastası tatlıdan, şekerden, hatta meyveden bile uzak durmalı. Bu bir hastalık ve pek çok diyetisyenin, doktorun önerdiği gibi azar azar her şeyden yiyerek Tip 2 diyabeti yenemez, olsa olsa daha da hasta olursunuz.

2. Ekmek ve tüm buğday ürünleri yasak

Vücut tatlı ile ekmek arasındaki farkı bilmez! Ekmek, makarna gibi tüm buğday ürünlerinin tamamı vücut tarafından şeker olarak algılanır. Üstelik modern buğdayın içindeki gluten molekülü de vücuttaki enflamasyonu artırarak diyabeti derinleştirir. Tip 2 diyabetten kurtulmak istiyorsanız ekmeği, buğday ürünlerini tamamen keseceksiniz.

3. İşlenmiş yiyecekleri hayatından çıkar

Endüstriyel olarak üretilmiş tüm yiyecekler katkı maddeleri, boyalar, kimyasallarla doludur. Vücuttaki enflamasyonu artıran bu toksik bombardıman, insülin direncini tetikler, Tip 2 diyabete zemin hazırlar, hastalığın ilerlemesine neden olur.

4. Bol bol sağlıklı yağ tüket

Sizi diyabetten koruyacak, Tip 2 diyabeti yenmenizi sağlayacak bir şey varsa o da sağlıklı yağlardır. Dengeli bir kan şekeri için diyetinizin başköşesinde tereyağı, soğuk sıkma zeytinyağı ve ceviz, fındık, badem gibi yağlı kuruyemişler olmalı. Eğer Tip 2 diyabeti yenmek, kilo vermek istiyorsanız sağlıklı yağlar tüketmelisiniz. Hem de bol bol.

5. Sebzeleri mevsiminde ye

Serada yetişmiş sebzeler, bitkiler bol miktarda tarım ilacı, hormon içerirler. Bu besinler yoluyla vücudunuza aldığınız toksik maddeler tüm hücresel fonksiyonları olumsuz etkiler, diyabeti derinleştirir. Sebzeleri doğanın size sunduğu mevsimde tüketin.

6. Probiyotik zengini beslen

Bol bol fermente gıda -ev yoğurdu, ev sirkesi , evde kurulmuş turşu, şirden mayasıyla yapılmış peynir- tüketin. Bağırsak floranızdaki dost bakterileri artırmak, kilo vermenize, insülin direncini kırarak tip 2 diyabetten kurtulmanıza yardımcı olur.

7. Omega-3 yağ asitlerinden faydalan

Tip 2 diyabet hastalığının tedavisinde etkisi kanıtlanmış besin takviyelerinden biri de omega-3 yağ asitleridir. Kilo kontrolüne yardımcı olan, insülin direncini kıran omega-3 yağ asitlerinden sağlıklı bir yaşam sürmek isteyen herkes faydalanmalı.

8. D Vitamini rezervini dolu tut

Tüm hücreleri etkileyen ve tüm metabolik fonksiyonlarda rol alan bu hormonun eksikliği insülin direncini artırır. Tip 2 diyabetle savaşta esas hedef bu direnci kırmak olduğuna göre, D vitamini değerlerinizin 80-150 nmol/L arasında olmasına dikkat etmelisiniz -güneşlenin, D vitamini zengini besinler tüketin ve gerekirse D vitamini takviyesi alın.

9. Bitkisel takviyelerden destek al

Diyetinizi insülin dalgalanmalarını, açlık ataklarını kontrol altına almaya yardımcı olan çörek otu takviyesi; diyabetle savaşan zeytinyağı özü ile destekleyin. Bu bitkisel güçlerin Tip 2 diyabetin tedavisindeki etkisi pek çok bilimsel araştırmayla kanıtlanmıştır.

10. Hareketli bir yaşam sür

Kan şekerini dengelemekte en önemli yardımcınız hareketli bir yaşam sürmektir. Anti-diyabet bir beslenme modelini egzersizle desteklediğinizde insülin direnciniz kırılacak, kan şekeriniz daha çabuk düzene girecektir.

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