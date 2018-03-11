Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı'nda bugün saat 17.00'de düzenleyeceği basın toplantısında, gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

"HERKES İSLAM HAKKINDA KONUŞURKLEN DİKKATLİ OLMALI"

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Dinin değişmez sabiteleri dışında kalan ve içtihadın mümkün olduğu alana dahil olan bazı fıkıh hükümlerini, değişen şartlara göre gözden geçirmek, dinde reform yapmak anlamına gelmemektedir. Aksine bu davranış, İslam'ın evrensel hakikatlerini, onların özüne dokunmadan her çağa ve topluma aktarmak ve hayata ilahi bildirimler doğrultusunda rehberlik etmek demektir. İslamı ilimler fakültelerimiz bu konuda yetkin kurumlardır. Herkes İslam hakkında konuşurken hak ve hakikate karşı sorumluluğun gereği dikkatli olmak durumundadır. İslam elbette hiç bir kurumun tekelinde değildir. İslam'ın ilkelerini yanlış anlatacak hatalı söz ve eylemlerden herkes kaçınmalıdır. Medya ve iletişim imkanlarının hauyatı kuşatmasının beraberinde getirdiği bilgi karmaşası nedeniyle iletişim önemli hale gemiştir. Medyanın her alanında İslam'ın ilemleri alanındaki konularda haber yazanlar gerekli incelemeyi yaparak sorumluluk bilincinde hareket etmelidir. Yasal görevi gereği toplumu din konusunda aydınlatma sorumluluğu ile Diyanet İşleri Başkanlığımız İslam'ın hakikatlerini herşeyden önde tutumuş, sabitelerine ters düşen bir açıklama asla yapmamıştır. Başkanlığımız yasal sorumluluğu gereği, yanlış dini bilgilerle milletimizi yanıltan, birlik beraberliğimizi zedeleyen, ayrıştırıcı ve dinin hakikatlerinden uzak, istismarcı söylem, kişi ve gruplara karşı gerekli araştırma ve çalışmaları titizlikle yaparak sürekli milletimizi bilgilendirmeye devam edecektir" dedi.

"TÜM İLLERE KADIN MÜFTÜ YARDIMCISI ATANACAK"

Ali Erbaş, "İlahiyatçı kadın akademisyenlerimizle önümüzdeki günlerde kadınlarımızın sorunlarına yönelik istişare toplantısı yapacağız. Tüm illere kadın müftü yardımcıları atanacak. Çocuk istissmarı noktasında neler yapabilir, yani pek çok bölgemizde kız çocuklarını okula göndermeyen aileler var. Bizim kardeşlerimizden yani çeşitli noktalarda konuşma yapma durumunda olan kardeşlerimizden ricamiz ehliyetsiz, o konuda yeteri bilgi sahibi olmayan kardeşlerimiz topluma açık, medya ve sosyal medya yönünde bu tür açıklamalar yapmasın. Bu konu hakikaten milletimizi rahatsız ediyor. Yol haritamızda bu konuyla ilgili milli birlik ve beraberliklerimizi dikkate alan kişi ve şahıslar var. Ancak dini istismar eden bir takım yapılar var. FETÖ ve DEAŞ raporlarımızı tüm il ve ilçelerde bu raporları vatandaşımıza ulaştırıyoruz. Dini istismar eden yapılarla mücadelemiz devam ediyor. itibar kavramına uğramiş kavramlar var. Bu kavramlar ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor." diye konuştu.

"MİLLİ VARLIĞIMIZA KASTI OLANLAR KARŞISINDA DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞIMIZI BULUR"

Vakıf ve kurumların kapatılmasına ilişkin Ali Erbaş, "Ölçümüzü biraz önce söyledim, milli oluşumuza karşı olanlara gerekeni yapacağız. Milli varlığımıza, birliğimize, bütünlüğümüze kasteden bütün oluşumlar, karşısında Diyanet İşleri Başkanlığını bulur. Alo 190 fetva hattı açık. Uzmanlarımızdan şunu istiyoruz bu sorularas iyce araşttırdaktan sonra tatmin edici cevaplar verme noktasında araştırma yapıp bu şekilde cevap veriyorlar. Akıllarına her gelen soruyu sorarak kurul üyelerimizi meşgul etmemelerini de özellikle tavsiye eeiyorum. " diye konuştu.

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